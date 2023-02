Un film lève le voile sur un pan méconnu du « chemin de fer clandestin » en Ontario

À l'occasion du Mois de l'histoire des Noirs, le cinéma Hot Docs de Toronto a accueilli une projection spéciale d'un épisode de la série The Nature of Things consacré à un épisode peu connu du « chemin de fer clandestin », ce réseau qui a permis à de nombreux esclaves des États-Unis de rejoindre les États du nord et le Canada.