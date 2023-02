Le triomphe de François Girard et de Yannick Nézet-Séguin à New York

Sur la scène du prestigieux Metropolitan Opera de New York, une immense lune éclaire la scène où 275 artistes sont réunis, tandis que s'élève une musique céleste. Au cœur de ce Lohengrin de Richard Wagner (1813-1883) revisité, il y a deux amis : le metteur en scène François Girard et le directeur musical Yannick Nézet-Séguin.

Lors de la dernière grande répétition devant public de l’opéra Lohengrin, François Girard était visiblement dans son élément. Des camarades de longue date ainsi que des collaborateurs et collaboratrices venaient le saluer entre deux actes, parfois en français.

Le metteur en scène travaille depuis cinq ans sur cet opéra de près de quatre heures trente présenté en grande première dimanche soir au Metropolitan Opera (Met) à New York, puis jusqu’au 1er avril.

Moi, je ne me lasse pas. Le génie de Wagner continue de me fasciner. Encore aujourd'hui, j'entends des choses pour la première fois , dit-il.

Piotr Beczala incarne le personnage principal dans cette mise en scène de « Lohengrin » de Richard Wagner présentée au Metropolitan Opera de New York. Photo : Courtoisie Metropolitan Opera / Marty Sohl

Un opéra présenté à Moscou le jour de l’invasion russe de l’Ukraine

François Girard connaît bien l’œuvre de Wagner. Toujours au Metropolitan Opera, il avait mis en scène Parsifal en 2013, puis Le vaisseau fantôme en 2020.

Son complice artistique Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Met depuis 2018, abonde dans ce sens. On est un peu fatigués, parce que Wagner, c’est un voyage, c’est un marathon , confie le maestro.

Ce Lohengrin nouveau avait déjà été présenté une première fois à Moscou à un autre endroit mythique : le théâtre Bolchoï. Le jour de l'invasion russe en Ukraine, on était au Bolchoï avec la première de cet opéra. Russes et Ukrainiens ont vécu ça en jouant Lohengrin main dans la main. Il y avait ça en toile de fond , raconte François Girard.

Ce sont des souvenirs qui marquent. Encore aujourd'hui, je repense à ce qui s'est passé il y a un an , raconte François Girard.

Mais cette fois-ci, c'est différent. Le metteur en scène est accompagné par le maestro Yannick Nézet-Séguin, qui signe la direction musicale de ce grandiose opéra.

C'est peut-être parce qu'on est québécois, mais j'ai l'impression qu'on a la même idée par rapport à la vision de Wagner, la même façon de travailler avec les gens du chœur, de la distribution, de l'orchestre , explique le chef d’orchestre.

Tout sourire, François Girard ajoute : On se retient pour ne pas se faire des high five devant l'orchestre. C'est sûr que c'est une relation amicale. On parle la même langue, on est des Québécois, on se retrouve dans la loge et on a de la facilité, parce qu'on vient de la même place.

Une œuvre magistrale créée il y a plus de 150 ans

Lohengrin est un chef-d'œuvre de Richard Wagner créé en 1850. Dans cet opéra romantique et fantastique, un chevalier mystique veut à tout prix garder l'anonymat après avoir sauvé la duchesse Elsa.

Pour présenter cet univers de mensonges, de trahison et d’amour dans la salle de 3800 places du Metropolitan Opera, tout a été fait avec démesure. Les décors sont tirés d’un autre monde et l’orchestration est majestueuse.

Dans Lohengrin, il y a douze trompettes hors scène, un orchestre complet derrière la scène à un moment et un orgue. On dirait que pour moi, plus il y a de monde, meilleur je suis , affirme Yannick Nézet-Séguin.

Habité par la même idée de grandeur que son collègue, François Girard concède que le Met lui donne les moyens de ses ambitions : Le Met, c'est une énorme machine. C'est la machine de théâtre la plus grosse que j'ai vue, une machine qui répond si tu pèses sur les bons pitons.

Christine Goerke incarne Ortrud dans l'opéra « Lohengrin » de Richard Wagner. Photo : Courtoisie Metropolitan Opera / Marty Sohl

Mordre à pleines dents dans la Grosse Pomme

Installé à New York pour un total de cinq mois, François Girard reprendra aussi au Met l’opéra Le vaisseau fantôme à compter du 30 mai.

Mais auparavant, il présentera dès le 15 mars une nouvelle version de la pièce Le fusil de chasse, tirée du roman de Yasushi Inoué, avec la légende de la danse Mikhaïl Baryshnikov. Ce spectacle sera présenté au Baryshnikov Arts Center, un tout petit théâtre.

De son côté, Yannick Nézet-Séguin partage sa vie entre Montréal, Philadelphie et New York. Je pense que je deviendrais un peu fou si je restais à New York 365 jours par année. Mais en même temps, c'est sûr que ça me stimule énormément , explique-t-il.

Je sens qu’ici, pour employer une expression anglaise, il faut être at the top of our game. Il faut être au meilleur de notre force, de nos capacités, pour survivre ici. C’est sûr que ça me pousse à me développer en tant qu'artiste.

L'acteur Günther Groissböck interprète le roi Henri dans cette adaptation de « Lohengrin » de Wagner. Photo : Courtoisie Metropolitan Opera / Marty Sohl

Malgré leur horaire de travail wagnérien, François Girard, 60 ans, et Yannick Nézet-Séguin, 47 ans, mordent à pleines dents dans la Grosse Pomme. Leur Lohengrin version 2023 sera présenté à New York jusqu’en avril et une captation du concert sera présentée dans certains cinémas canadiens à compter du 18 mars.