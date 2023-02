Le fédéral récompense les agriculteurs qui réduisent leur empreinte carbone

À l'entreprise familiale G.S.P.M. Distribution, la récolte de la laitue romaine, du bok choy, du basilic et d'autres légumes feuilles est effectuée par des robots, qu'importe le moment de l'année.

Treize appareils robotisés circulent sur les dix étages de plans superposés de l'entrepôt de 1000 mètres carrés situé à Napierville, au sud de Montréal.

L'entreprise familiale a reçu l'an dernier 846 625 $, dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture, pour l'aider à installer un système d'agriculture verticale hydroponique intérieur qui permet une production maraîchère à longueur d'année.

Comme les plantes sont superposées les unes aux autres, ce mode de production nécessite une très faible quantité d'eau.

« L'eau est recyclée continuellement, on utilise 95 % moins d'eau qu'une culture de champ. » — Une citation de Sylvain Coallier, président de G.S.P.M Distribution

Il a précisé que son entreprise ne dépend pas du service d'eau municipal.

On est autonome en eau parce qu'on a installé des réservoirs d'eau à l'extérieur, on a une capacité de 45 000 gallons pour capter l'eau de pluie et l'hiver, on a des câbles chauffants qui vont faire fondre la neige , a expliqué le producteur qui gère l'entreprise dans laquelle travaillent sa femme et ses quatre enfants.

Comme il n'y a pas d'éclairage naturel dans l'entrepôt, des lampes DEL sont installées au-dessus des plantes.

La lumière qui provient des lampes dégage suffisamment de chaleur pour éviter de chauffer l'entrepôt, même en hiver, et les légumes feuilles sont cultivés sans herbicides ni pesticides.

Une quinzaine de récoltes par année

Sylvain Coallier a expliqué qu'il peut produire une quinzaine de récoltes par année de produits locaux, frais et écoresponsables , tout en générant peu de gaz à effet de serre.

Il estime que la production hebdomadaire de son entreprise est l'équivalent d'un plein camion de 53 pieds réfrigéré de produits, qui vient de Californie et qui fait 5000 kilomètres pour venir les porter ici .

G.S.P.M. Distribution emploie uniquement six employés.

Dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, particulièrement dans le milieu agricole, le concept d'agriculture verticale développé par la famille de Sylvain Coallier est un exemple d'efficacité et d'innovation , selon le président de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Martin Caron.

La ministre de l’Agriculture du Canada, Marie-Claude Bibeau Photo : Radio-Canada

C'est vraiment exceptionnel, compte tenu de la quantité de plants cultivés , a indiqué le président de l'UPA vendredi matin, alors qu'il visitait l'entreprise où avait lieu une conférence de presse de la ministre Bibeau.

Près de 3 M$ pour de nouveaux projets

De passage chez G.S.P.M. Distribution, la ministre a annoncé une aide financière de 2,7 M$ pour quatre nouveaux projets, dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture.

Entosystem, de Drummondville, obtiendra 2 M$ pour l'achat et l'installation de technologies et d'équipement écoénergétiques afin d'accroître l'efficacité de son système de production d'engrais et d'aliments pour animaux à base d'insectes.

La Ferme Belveau, de Saint-Henri-de-Lévis, la Ferme Delorme, de Sainte-Brigide-d'Iberville, et la Ferme Macna S.E.N.C., de Saint-François-du-Lac, recevront également des montants afin de diminuer l'empreinte carbone de leur entreprise.

« Les nouveaux fonds octroyés dans le cadre du Programme des technologies propres en agriculture visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur et à tirer parti de la technologie pour être plus résilients face aux changements climatiques. » — Une citation de Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le gouvernement fédéral a alloué 495,7 M$ au Programme des technologies propres en agriculture.