La Cour fédérale annule les règles électorales discriminatoires d’une Première Nation

L’une des règles électorales interdit aux membres vivant en union de fait de se présenter au poste de chef et de conseiller. L’autre empêche les membres dont la mère, la grand-mère ou l’arrière-grand-mère étaient mariées à des personnes non inscrites, de voter aux élections de la Nation.

Dans une décision de 69 pages rendue publique le 15 février, le juge Paul Favel déclare ce règlement inconstitutionnel.

Le juge note que les règles de l’inéligibilité ont été appliquées de manière arbitraire et ne sont pas ancrées dans le droit coutumier de Whitefish, mais plutôt dans l’adoption de concepts coloniaux nuisibles.

Lorna Jackson-Littlewolfe a déposé, en 2021, une contestation, à la suite du rejet de sa candidature au poste de chef et conseillère, parce qu’elle vit en union de fait.

Karen McCarthy, une autre femme crie a également intenté une action en justice contre Whitefish Lake pour lui avoir interdit, ainsi qu’à d’autres membres de la Première Nation, de voter aux élections de Whitefish Lake en 2021.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Karen McCarthy se dit déçue que le juge n’ait pas ordonné une nouvelle élection. Photo : Karen McCarthy

La plaignante s'est dite déçue que le juge n’ait pas ordonné la tenue d'une nouvelle élection.

Je voulais une nouvelle élection parce que je pense que le nombre de personnes qu’ils empêchent de voter changerait considérablement le résultat , soutient-elle.

« Je vais être heureuse le jour où ma mère pourra enfin voter. Ma mère n’a jamais été autorisée à voter. Je n'ai pas non plus le droit de vote. Mes enfants ne l’ont pas, donc cela a affecté trois générations dans ma seule famille. » — Une citation de Karen McCarthy, une des plaignantes

Le projet de loi C-31 est une modification présentée par le gouvernement fédéral en 1985 pour rétablir rétroactivement le statut d’inscrit des femmes autochtones privées de leur droit de vote en vertu de l’ancienne Loi sur les Indiens.

Vers un nouveau code électoral

La direction de la Première Nation no 128 de Whitefish Lake accueille favorablement la décision du juge et annonce un référendum pour revoir le code électoral.

Le directeur de programme, Rennie Houle, reconnaît que les lois électorales actuelles sont désuètes, ambiguës et discriminatoires. D'après lui, un référendum est en vue pour permettre aux membres d’approuver un nouveau code électoral, qui a nécessité un an et demi d’élaboration, et aborde ces questions.

« Nous sommes très enthousiasmés par la décision qui a été rendue et les changements à venir avec ce nouveau règlement électoral. » — Une citation de Rennie Houle, directeur de programme à la Première Nation no 128 de Whitefish Lake.

Le gestionnaire ajoute que la décision du juge a dépassé ses attentes parce qu’elle reconnaît aussi Whitefish Lake comme une Nation autonome du Traité no 6, plutôt que comme faisant partie de Saddle Lake.

« Il s’agit d’une étape vers une Première Nation de Whitefish Lake qui développe sa propre voie vers l’autodétermination, vers la façon dont elle veut se gouverner. » — Une citation de Rennie Houle, directeur de programme à la Première Nation no 128 de Whitefish Lake.

Bien que les deux communautés aient chacune un chef et un conseil, elles sont considérées comme une seule Nation en vertu de la Loi sur les Indiens. Saddle Lake exerce traditionnellement plus de pouvoir et gère plus de richesses, compte tenu de sa population plus importante.

Dennis Callihoo, l’avocat représentant Saddle Lake n’a pas souhaité commenter. CBC a tenté en vain de joindre les dirigeants de Saddle Lake pour obtenir leurs commentaires.

Avec les informations d'Andrea Huncar