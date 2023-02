Démolition de la Grande Place : des entrepreneurs n’ont pas entièrement été payés

Selon des documents consultés par Radio-Canada, six entreprises ont déposé des avis d’hypothèques légales à la Ville de Rimouski qui est propriétaire du fonds de terrain, à la Société en commandite Tours Rimouski qui appartient à Groupe Sélection et à une entreprise à numéro administrée par Philippe Olivier et Audrey Anne Bouclin, les enfants du fondateur de Groupe Sélection, Réal Bouclin.

Ces sommes impayées totalisent près de 900 000 $ en travaux impayés lors de la démolition de la Grande Place.

Montants impayés à des entreprises pour la démolition de la Grande Place Montants impayés à des entreprises pour la démolition de la Grande Place Entreprises Montants dûs Démolition et excavation Démex inc. 272 711 $ Pierre Martin et associés Architectes 306 235 $ Elema Experts-Conseils 83 195 $ NEUF Architect(e)s 89 732 $ Dupas Ledoux 50 999 $ Asselin & Asselin 93 152 $

Si l'entrepreneur avait été payé en entier, il y aurait une radiation de cette hypothèque-là qu’on pourrait voir au registre foncier , explique la vice-présidente et directrice principale à BDO Solutions à l’endettement Louise Gagnon. Donc, présentement, ils n'ont probablement pas été payés en entier. Est-ce qu'ils ont été payés en partie? Ça, je ne peux pas vous le dire.

Au moment de publier ces lignes, la Ville de Rimouski avait refusé notre demande d’entrevue à ce sujet.

De son côté, le relationniste de Groupe Sélection affirmait encore cette semaine que l'entreprise a toujours l'intention d'aller de l'avant avec son projet de remplacement de la Grande Place, un projet évalué à 50 millions de dollars.

Des études seraient en cours afin d’insérer ce projet dans le plan de restructuration de l’entreprise.

Apprendre les ennuis financiers via les médias

La firme Asselin & Asselin est l’une des entreprises qui attendent toujours un paiement pour des travaux effectués à la Grande Place.

L'arpenteur-géomètre Michel Asselin réclame 93 000 $ pour des travaux qui se sont échelonnés sur deux ans.

S’il dit comprendre que la Ville de Rimouski soit entre l’arbre et l’écorce dans ce dossier, M. Asselin aurait préféré être mis au courant des difficultés financières de Groupe Sélection avant de l’apprendre par les médias.

Les documents consultés par Radio-Canada révèlent également que le Havre de l’Estuaire appartient depuis 2021 à 95 % au fonds d’investissement américain Blackstone. Le Fonds s’apprêterait d’ailleurs à faire l’acquisition des parts de Groupe Sélection.

Selon un reportage d’Isabelle Damphousse