La Polyno de La Sarre vise une concentration sports et arts en 2024-2025

La Cité étudiante Polyno de La Sarre souhaite mettre sur pied un projet de concentration sports et arts.

Dès l’automne 2023, à l’occasion de la première phase du projet, les élèves auront accès à une plus grande variété d’activités encadrées le matin et sur l’heure du midi.

La responsable des communications au Centre de services scolaire du Lac Abitibi, Manon Fortier, souligne que les démarches sont déjà entamées pour améliorer l’offre de services.

La façon que ça va procéder, c’est qu’à partir de maintenant, les parents et le comité citoyen qui s’est mis en place vont commencer à solliciter les associations sportives, culturelles et la Ville de La Sarre pour pouvoir mettre en place des services supplémentaires au niveau du parascolaire , indique-t-elle en ajoutant qu’un plus grand nombre d'élèves pourront participer à ces activités dès l’an prochain.

« On va pouvoir offrir de la natation supplémentaire, du badminton, du basketball supplémentaire, du volleyball supplémentaire et du hockey. Au niveau des arts, on est en train de terminer d’attacher tout ça, le comité citoyen fait toutes ces démarches-là. » — Une citation de Manon Fortier, du Centre de services scolaire du Lac Abitibi

Intégration dans la grille horaire

Pour la deuxième phase du projet, prévue lors de l'année scolaire 2024-2025, la direction de l'école souhaite intégrer les activités sportives et artistiques au sein même de sa grille horaire.

On va travailler les mois prochains pour faire vraiment une concentration sport ou art avec des plages horaires dans la grille matières. Si, par exemple, un étudiant voulait faire de l’art dramatique en concentration, il pourrait à ce moment-là avoir une concentration art dramatique dans sa grille horaire, durant ses heures de cours normales , explique Mme Fortier.

Celle-ci précise que le Centre de services scolaire souhaite conserver le volet parascolaire des activités même lorsque la concentration sport et art aura pris place dans la grille horaire.