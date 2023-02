Une poupée à l’effigie de la première cardiologue noire au Canada inspire la relève.

La Dre Alexandra Bastiany, qui exerce au Centre régional de santé de Thunder Bay en Ontario, avoue avoir été agréablement surprise de servir de modèle à une poupée noire. La poupée affiche, en effet, des cheveux crépus noirs et naturels, un sarrau blanc et porte une paire de lunettes, comme la Dre Bastiany.

« Qu'importe ce que tu veux faire, tu peux y arriver. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour arriver à ton but. Il ne faut jamais être trop fier ou effrayé de chercher l’aide d’un mentor. » — Une citation de Dre Alexandra Bastiany, cardiologue d’intervention au Centre régional de santé de Thunder Bay

Les motivations derrière cette initiative

La propriétaire et fondatrice de l'entreprise Brown Diva’s Dolls, Clara D. Lewis, rapporte que les enfants afrodescendants ont souvent une image négative d’eux parce qu'ils ont la peau noire et les cheveux crépus.

La propriétaire et fondatrice de l’entreprise Brown Diva’s Dolls, Clara D. Lewis. Photo : Brown Diva's Doll's

Elle cite d'ailleurs l'exemple d’un documentaire télévisé qui l’a marquée ou l’on montrait, dans le cadre d’une recherche, une poupée à la peau foncée et une autre à la peau claire à un groupe de petites filles. Tous les enfants ont associé la poupée noire à la laideur.

Ce qui m’avait le plus bouleversé, c’était de voir que même les enfants afrodescendants faisaient la même association. Et lorsqu’on leur a demandé pourquoi elles trouvaient la poupée noire laide, elles ont tout simplement répondu : parce qu’elle est noire , explique Mme Lewis.

« J’avais le goût d’honorer une femme afro qui a marqué notre communauté. Dre Bastiany est reconnue pour sa persévérance pendant ses longues études en médecine. Cet honneur lui revient de droit. » — Une citation de Clara D. Lewis, propriétaire et fondatrice de Brown Diva’s Dolls

C’est donc d’abord pour favoriser une bonne estime de soi chez les enfants et pour représenter la diversité que Brown Diva’s Dolls fabrique depuis des années des poupées à la peau foncée auxquelles les petites filles et garçons issus de la communauté noire peuvent s'identifier avec fierté. Mme Lewis a aussi souligné ce désir d'inspirer les jeunes à suivre leurs passions et à rêver grand grâce à la poupée Alexandra Bastiany en permettant aux enfants noirs d’avoir un modèle de réussite.

Une poupée à l’effigie de la première cardiologue noire au Canada inspire la relève. Photo : Brown Diva's Doll's

Une poupée peut-elle faire la différence?

Jusqu’à aujourd'hui, quand je me présente comme médecin, des patients me demandent si je suis infirmière. C’est comme si les gens ne font pas le lien. Que c’est possible d'être de couleur, et d’être aussi un élément important de la société , témoigne la Dre Bastiany.

La cardiologue croit à la force symbolique d’une poupée sur un enfant, car selon elle, les poupées peuvent façonner l’image des petites filles et des petits garçons de manière positive.

Je pense que d’avoir une poupée qui te ressemble, d'avoir une poupée qui n’a pas les yeux bleus et les cheveux blonds longs et lissés, d’avoir une poupée qui représente une personne noire dans un domaine où l'on ne les voit pas souvent, c’est synonyme que c’est possible.

Ce qu'en pense la relève

La résidente en médecine pédiatrique à l'hôpital Sainte-Justine, Stephany Gelin, réagit aussi à cette initiative de Brown Diva’s Dolls.

La résidente en médecine Stephany Gelin se réjouit de la création de la poupée Alexandra Bastiany. Photo : Gracieuseté : Stephany Gelin

Lorsque j’entends qu’il y a une poupée qui a été faite à l’effigie d’une femme noire, médecin qui s’est accomplie dans un domaine d’exception, qui est la première pionnière dans un domaine, je trouve que c’est une excellente idée, que c’est inspirant , confie-t-elle.

Ça va aussi aider les jeunes filles qui sont en train de grandir à travers le monde et surtout ici au Canada. Elles n’ont peut-être pas des modèles de rôle autour d’elles. Cette initiative leur permettra de croire qu'elles aussi peuvent réaliser leur rêve et devenir médecins un jour , conclut-elle.

La poupée Alexandra Bastiany devrait être disponible à compter du 27 février sur la boutique en ligne de Brown Divas Dolls.