Étude de biosurveillance et consultations publiques demandées à Témiscaming

Sachant que l’usine de Rayonier Advanced Materials sera soumise à des normes plus strictes lors de sa prochaine autorisation ministérielle, des élus et des intervenants régionaux demandent maintenant à Québec de mesurer les impacts des émissions de l’entreprise sur la santé de la population de Témiscaming.

Jusqu’ici, aucune étude de biosurveillance n’a été menée à Témiscaming par l’Institut national de santé publique du Québec ou par la Direction régionale de santé publique.

Le député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Daniel Bernard, qualifie la situation de préoccupante , mais affirme ne pas être étonné par les informations révélées par Radio-Canada.

« Lors de mes premiers mandats, j’allais souvent au Témiscamingue et les préoccupations concernant l’usine étaient déjà là. Ce n’est pas une surprise. » — Une citation de Daniel Bernard

En 2023, ce n’est plus acceptable que des gens soient exposés à une mauvaise qualité de l’air. C’est dans cet ordre-là que notre gouvernement continue de travailler , ajoute M. Bernard.

Le député caquiste indique également que des mesures plus approfondies pourraient être envisagées pour assurer le respect des exigences provinciales de qualité de l’air.

Plus d’informations demandées

Pour sa part, la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, juge qu’il serait pertinent de réunir l’entreprise, la Santé publique, les citoyens et des élus locaux afin d’identifier des pistes de solutions. Selon elle, une étude de biosurveillance pourrait même être envisagée.

Ce serait une bonne mesure à mettre en place et je pense que la Santé publique pourrait le faire. Ça permettrait de mieux informer les gens plus fragiles et d’alerter la population s’il y a des problèmes , a mentionné Mme Bolduc à l'émission Ça vaut le retour.

Au Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT), la directrice générale Clémentine Cornille assure que son organisme fera pression pour qu’un suivi plus détaillé soit mené par le ministère de l’Environnement et par la Santé publique.

Clémentine Cornille est directrice générale du CREAT, un organisme ayant pour mandat d’assurer la concertation des acteurs de l’Abitibi-Témiscamingue autour des enjeux environnementaux de la région. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

On va certainement demander à quoi on peut s’attendre comme processus de consultation. Est-ce qu’on aura droit à quelque chose de similaire à Rouyn-Noranda? C’est sûr que c’est une demande qui peut être adressée , lance-t-elle.

Mme Cornille souhaiterait aussi que l’information soit davantage accessible et que plus de contaminants soient étudiés par Québec.

Il y a une sonde actuellement dans le village, mais peut-être qu’il pourrait y en avoir plus. Elle ne mesure pas non plus tous les paramètres, donc c’est sûr qu’il y a plusieurs autres substances qui mériteraient d’être analysées , explique-t-elle.

Les partis d’opposition réagissent

Du côté du Parti libéral du Québec, le député de Pontiac et porte-parole en matière de santé, André Fortin, souhaite en savoir davantage sur les intentions du gouvernement Legault dans ce dossier.

On ne veut certainement pas se retrouver avec une deuxième situation comme la Fonderie Horne de Rouyn-Noranda. Ce serait particulièrement utile de faire une étude sur les impacts sur la santé des gens là-bas , affirme-t-il.

André Fortin, député de Pontiac et porte-parole libéral en matière de santé. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Le député libéral mentionne que des consultations publiques pourraient être envisagées, à condition que des précisions soient d’abord apportées quant aux actions qui seront prochainement entreprises par Québec.

« Ce n’est jamais une mauvaise chose d’impliquer la Santé publique pour vraiment connaître les impacts sur la santé des gens. On va faire pression pour ça. » — Une citation de André Fortin

À Québec solidaire, la porte-parole en matière d’environnement et députée de Verdun, Alejandra Zaga Mendez, signale aussi avoir l’intention de revendiquer des actions rapides de la part de Québec.