Un nouveau programme fédéral pour aider des travailleurs à changer de carrière

Le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a annoncé vendredi un nouveau programme de perfectionnement de la main-d'œuvre de 250 millions de dollars ciblant les secteurs à forte croissance.

Le ministre soutient que ce programme aidera 15 000 travailleurs en milieu de carrière à faire la transition vers de nouveaux postes dans des secteurs tels que les technologies propres, la cybersécurité et les biotechnologies.

M. Champagne était l'invité, vendredi midi, du Canadian Club à Toronto. Il y a déclaré qu'il existait actuellement, au pays, des occasions dont il faut profiter.

Le ministre a ajouté que le plus grand atout du Canada demeure le talent et que c'est ce qui permet au pays d'attirer d'importants investissements dans des secteurs clés.

La semaine dernière, le gouvernement libéral a présenté le plan directeur de la nouvelle Corporation d'innovation du Canada, qui vise à aider les entreprises à devenir plus innovantes et productives. L'initiative avait été annoncée dans le plus récent budget fédéral en 2022.