Chantier de 175 M$ à l’aluminerie Alouette : l’entrepreneur général est saguenéen

Les dirigeants de l’aluminerie Alouette, détenue à 40 % par Rio Tinto, ont annoncé à la mi-février d'importants travaux à l’infrastructure située à Pointe-Noire.

Le chantier consiste à la réfection de deux des quatre fours à cuisson d’anodes. La valeur du contrat de Réfraco n'a pas été dévoilée.

Au moment de l’annonce, le vice-président de l’aluminerie, Jules Côté, soutenait que la décision de poursuivre la production d’anodes localement allait pérenniser des centaines d’emplois.

« Ça fait plus d’un an qu’on travaille le dossier » — Une citation de Jean-Benoît Pineault, directeur général de Réfraco

M. Pineault et son équipe devront mobiliser plusieurs centaines de travailleurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’ailleurs.

Les fours qui permettent de cuire les anodes à l'aluminerie Alouette fonctionnent au gaz naturel (archives). Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Je n’ai pas les données concernant les travailleurs provenant de la région puisque nous avons des travailleurs de partout au Québec : Québec, Trois-Rivières et de plusieurs autres régions, toutefois, ils sont des employés de notre groupe , explique le directeur général.

Celui-ci souligne également que près de 40 % des ouvriers sur le chantier proviendront de la Côte-Nord.

« On se mobilise sur le site et on effectue la démolition complète des fours avec du vieux réfractaire. On coule le béton, on installe les briques, etc. » — Une citation de Jean-Benoît Pineault, directeur général de Réfraco

C’est depuis le mois de septembre que la mobilisation des équipes et des ressources a débuté chez Réfraco pour ce projet. Il est estimé, par le principal intéressé, que le gros des travaux devrait se faire au courant du mois de mars.

C’est un projet qui comporte certains défis. Les délais très serrés d'exécution, une aluminerie ça fonctionne avec des anodes et quand on fait les fours, il n’y a plus d’anodes. Un autre enjeu était la qualité de la main-d’œuvre et nous avons réussi à l’avoir , indique-t-il.

Quels impacts pour Elysis ?

Réfraco est une entreprise qui se spécialise, entre autres, dans la fabrication de fours à cuisson d'anodes en brique réfractaire. Pour le moment, Jean-Benoît Pineault ne peut se prononcer sur un quelconque impact envisagé avec le développement de la technologie Elysis qui promet de produire un aluminium plus vert en n’utilisant pas des anodes conventionnelles.

Le procédé Elysis permettra de fabriquer de l'aluminium sans émission de GES. Photo : Courtoisie

Le seul élément que je peux mentionner, c’est qu’étant donné que tout est scellé chez Elysis et confidentiel, on ne connaît pas encore l’impact encore sur les fours à cuisson d’anodes pour les prochaines années. Nous n’avons pas d’information encore sur Elysis, sur la technologie, donc on ne peut pas savoir ce que ça va faire. Est-ce que ça va remplacer les fours actuellement ou ça va demander des fours neufs? On n’a aucune information, tout est confidentiel, je n’ai donc aucun commentaire concernant la technologie Elysis , conclut-il.

Des craintes ont été exprimées, comme quoi des emplois pourraient être perdus au Saguenay-Lac-Saint-Jean, car les nouvelles anodes seront plus durables. Le lieu éventuel de fabrication des anodes Elysis n'est pas encore connu.

Elysis est une coentreprise entre Alcoa et Rio Tinto financé en grande partie par Québec et Ottawa. Le procédé est en développement au Saguenay-Lac-Saint-Jean et devrait y être implanté en priorité.