L’Université Quest, à Squamish, ferme ses portes

L’université privée et à but non lucratif connue pour ses programmes en arts et en sciences avait ouvert ses portes en 2007.

L’administration de l’établissement indique ne pas avoir suffisamment d’argent pour poursuivre ses enseignements après la session d’hiver et qu'elle est forcée de suspendre ses activités académiques le temps d’envisager de nouvelles sources de financement.

Les étudiants qui devront stopper leur programme à Quest, pourront transférer leurs crédits dans une autre université, comme l’Université Capilano, l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), l’Université de Victoria (UVIC) et l’Université Thompson-Rivers. Selon le ministère provincial de l’Éducation postsecondaire, ces établissements reconnaîtront les crédits des étudiants.

D’après la province, il y a actuellement 135 étudiants à l’Université Quest. La majeure partie d'entre eux provient des États-Unis.

L’administration de l’établissement a indiqué qu’elle prévoit aussi communiquer avec ses employés dans les prochains jours.