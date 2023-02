Les exclus des bourses Perspective Québec réclament des changements

La session dernière, le finissant en sexologie effectuait un stage en plus de suivre un cours. Même s’il cumulait plus de 18 heures d’études chaque semaine, il a appris qu’il n’était pas admissible à cette nouvelle bourse, contrairement à bien d’autres étudiants de son programme.

C’est que sa dernière session ne vaut que 6 crédits, alors que seuls les étudiants à temps plein, inscrits à un minimum de 12 crédits au premier cycle à l’université, peuvent recevoir le montant de 2500 $ par session promis par Perspective Québec.

Seules quelques exceptions sont prévues, notamment pour les étudiants en situation de handicap ou chefs de familles monoparentales, par exemple.

Jérôme trouve la situation frustrante. Il aurait pu, dit-il, mieux se concentrer sur ses études et travailler un peu moins s’il avait reçu ce soutien financier.

« Il y a quelque chose d’inéquitable là-dedans. Si j’avais eu accès à cette bourse-là, ma session aurait été moins stressante mentalement et financièrement. » — Une citation de Jérôme Lelièvre, étudiant au baccalauréat en sexologie à l’UQAM

Une occasion manquée, selon plusieurs

L’exclusion des étudiants à temps partiel des bourses Perspective est un non-sens, selon Maya Labrosse, de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Ces étudiants-là, avec un parcours dit atypique, ont autant besoin qu’on les aide à réussir que les autres , plaide-t-elle.

Un avis que partage Hadrien Chénier-Marais, qui représente les étudiants de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal. Malheureusement, le gouvernement oublie tous les étudiants qui ne peuvent pas, pour différentes raisons, étudier à temps plein. Certains pour des raisons de santé mentale, d’autres parce qu’ils sont proches aidants, par exemple.

Il rappelle que les étudiants à temps partiel ne peuvent pas non plus bénéficier du programme régulier de prêts et bourses de l’aide financière aux étudiants. La seule option qui s’offre à ces étudiants-là, c’est l’endettement. Et l’endettement, surtout dans une période où le coût de la vie augmente, c’est un frein aux études , poursuit-il.

Hadrien Chénier-Marais représente des étudiants qui sont très souvent en processus de réorientation. Rares sont ceux qui sont admissibles aux bourses Perspective Québec, car ils étudient souvent à temps partiel ou dans des programmes courts. Photo : Radio-Canada / Courtoisie de Hadrien Chénier-Marais

« Offrir des bourses pour les étudiants et étudiantes à temps partiel, c’est accélérer leur parcours universitaire et c’est leur permettre de venir aider plus rapidement sur le marché du travail. » — Une citation de Hadrien Chénier-Marais, président-coordonnateur général de l’Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal

Il suggère que ces étudiants reçoivent une bourse plus petite, au prorata du nombre de crédits pris lors d’une session.

Radio-Canada a demandé au ministère de l’Enseignement supérieur (MES) pourquoi ces étudiants sont exclus des bourses Perspective Québec. Le MES rétorque qu’il s'agit de répondre rapidement au besoin de main-d'œuvre dans les secteurs prioritaires en augmentant le bassin de personnes diplômées dans les programmes ciblés .

Des programmes courts écartés

Parmi les dizaines de programmes ciblés par Perspective Québec, on ne trouve que des baccalauréats et des maîtrises. L’exclusion de certains programmes spécifiques avait été critiquée l’an dernier. Toutefois, on avait peu parlé de celle des programmes plus courts, comme les certificats et les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS).

Une décision qualifiée d’illogique et d’occasion manquée par M. Chénier-Marais. La réalité, c’est que les programmes qui peuvent répondre aux besoins du marché du travail le plus rapidement possible sont les programmes de formation courte.

« En écartant les programmes courts, on se prive de personnes qui auraient pu venir injecter rapidement de l’aide dans les réseaux qui en ont besoin. » — Une citation de Hadrien Chénier-Marais, président-coordonnateur général de l’Association générale des étudiants et des étudiantes de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal

Il ajoute que plusieurs certificats, en intervention sociale ou en gestion du réseau de la santé, par exemple, permettent de former rapidement du personnel qui pourrait prêter main-forte sur le terrain, ce qui était l’objectif initial des bourses Perspective Québec , rappelle le représentant étudiant.

De nombreux étudiants en stage pénalisés

Les bourses Perspective Québec sont par ailleurs venues remplacer, pour huit programmes, les bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires.

Les premières étant moins généreuses que les secondes, il s’agit là d’un recul dans l’épineux dossier des stages non rémunérés, selon Samy-Jane Tremblay, de l’Union étudiante du Québec.

Par exemple, un étudiant au baccalauréat en enseignement recevra 2500 $ par session de stage plutôt que 3900 $. Ça crée de l’insécurité financière, explique Samy-Jane Tremblay, parce qu’en période de stage, les étudiants ne peuvent pas travailler autant qu’à leur habitude et leurs besoins financiers sont accrus.

Mme Tremblay demande que les étudiants touchés retrouvent l’accès à une compensation financière de stage équivalente à celle accordée par le programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires.