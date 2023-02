La députée Marie-Louise Tardif s’explique en justice pour le congédiement d’un employé

L'ancien attaché politique, qui occupe aujourd'hui un emploi de magasinier pour une mine dans le Grand Nord du Québec, veut rebâtir sa réputation. Il dit ne pas mettre une croix sur la politique, mais indique être barré partout depuis son congédiement.

D’entrée de jeu, la juge Marlène Painchaud a offert aux parties la possibilité de s’entendre hors cour, vantant les mérites d’un tel processus, ce à quoi la députée a répondu qu’elle n’avait pas d’ouverture parce que les faits allégués sont selon elle des faussetés .

L'audience s'est amorcée avec le témoignage de Marc Léopold Fortin, qui explique avoir reçu la proposition d'embauche de la députée le 15 octobre 2018 comme directeur de bureau à Shawinigan, assorti d'un salaire de 60 000 $. Le 4 novembre 2018 toutefois, il reçoit un avis l'informant que son salaire sera diminué à 48 000 $ et de façon rétroactive. Ce ne sont pas des faussetés, ce sont des faits , a-t-il pointé. Le 5 décembre 2018, il a été remercié. Or, il était sur une liste d'attente pour subir une chirurgie bariatrique; chirurgie qu'il a subie le 21 janvier 2019 et qui a été suivie d'une période de convalescence. Appelée à réagir sur cet aspect, Marie-Louise Tardif a indiqué avoir repoussé la date du congédiement afin que Marc Léopold Fortin puisse être couvert par ses assurances.

Pendant l’audience, Marc Léopold Fortin a longuement raconté à la cour qu'il n'a vu venir d'aucune façon ce congédiement. Il dit avoir envoyé une lettre et deux mises en demeure pour connaître les raisons de son congédiement. Lors de son témoignage, Marie-Louise Tardif a dit ne pas avoir répondu à ses demandes pour ne pas envenimer la situation . Elle prétend que Marc Léopold Fortin savait très bien les enjeux qu'elle avait notés dans son travail, comme son manque d'organisation ou ses lacunes au niveau rédactionnel parce qu'elle l'avait rencontré à maintes reprises pour lui faire part des attentes qui n'étaient pas remplies. Mon bureau est grand comme un mouchoir de poche , a-t-elle ajouté, expliquant que tous les deux se parlaient sur une base régulière.

Marc Léopold Fortin soutient avoir été congédié pour des motifs injustifiés. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

On va embarquer sur ton cas

Pendant son témoignage, Monsieur Fortin a expliqué à la juge qu'un témoin, Sylvie Guilbeault, également une ancienne employée, allait pouvoir corroborer ses dires. À ce moment, Marie-Louise Tardif s’est retournée vers cette ancienne employée et lui a soufflé : On va embarquer sur ton cas . Madame Guilbeault a alors sollicité l’attention de la juge, pour immédiatement relever ce fait. La juge a posé son regard sur la députée Tardif, qui est demeurée en tout point silencieuse devant le fait.

Plus tard, dans son témoignage, Sylvie Guilbeault dira qu’elle a entendu de nombreux commentaires à l'époque où elle était employée, comme quoi il était très dangereux de quitter le bureau de la députée Tardif; expliquant que plusieurs avaient ensuite beaucoup de difficulté à se retrouver un emploi.

Quitter le bureau de Madame Tardif, vous ne pouvez pas vous en sortir indemnes, c'est impossible. Elle vient d'essayer de m'intimider , a-t-elle ajouté en référence à l'événement qui venait tout juste de se produire.

Mon témoignage est public et c'est bien malheureux , a expliqué celle qui dit ne faire aucune mention de son ancien emploi au bureau de la députée sur son curriculum vitae, de crainte que cela lui soit nuisible.

Marie-Louise Tardif dit que son employé connaissait les raisons

Ce que j'entends aujourd'hui me scie les deux jambes , a dit la députée en commençant son témoignage.

Je m'étais dit que je ne voulais pas qu'on en parle sur la place publique , a ajouté la députée. Marc [Leopold Fortin] sait très bien pourquoi il a été remercié. Sylvie [Guilbeault] sait très bien aussi pourquoi elle a été remerciée. Est-ce que c'est nécessaire de salir la réputation des gens? Est-ce que c'est nécessaire que je dise pourquoi vous avez été remerciés? Si c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que nous allons faire . La juge a réagi à cela, rappelant à Mme Tardif son rôle : C'est vous qui faites votre défense , a dit la juge Painchaud, et pas le contraire.

Marie-Louise Tardif affirme avoir remarqué que Marc Leopold Fortin était un employé apprécié de tous et qu'il avait des forces pour accueillir les gens et représenter la députée, mais qu'il n'avait pas les aptitudes d'un administrateur ou d'un gestionnaire de dossiers. Ce n'est pas une bonne personne pour gérer, mais c'est un bon représentant , a tranché la députée.

Marc Léopold Fortin a-t-il fait l'objet d'un congédiement injustifié? La juge Painchaud a pris la question en délibéré et rendra sa décision dans un délai maximal de quatre mois. Le verdict sera donc connu au plus tard le 24 juin et il sera sans appel.

L’audience a été reportée à deux reprises jusqu'à aujourd'hui, d’abord parce que la députée était atteinte de la COVID, puis parce que l’audience coïncidait avec le jour de l’élection pour laquelle Marie-Louise Tardif a été réélue pour un second mandat.

La députée a refusé de commenter le dossier.