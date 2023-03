Depuis les années 1970, la famille Harvey fait rayonner le Québec à travers le monde dans la discipline du ski de fond. Nos archives témoignent du cheminement de Pierre Harvey et de son fils Alex, qui sont devenus des exemples de persévérance et de dépassement de soi sur les pistes comme dans la vie.

L’animateur Mario Langlois s’entretient avec les champions fondeurs Pierre et Alex Harvey en studio.

L’animateur accueille d’abord en studio Alex Harvey. Celui qui s’est longtemps fait appeler le fils de Pierre Harvey commence alors à se forger une carrière bien à lui.

Au moment de l’entrevue, Alex Harvey est âgé de 21 ans et se prépare pour sa première participation aux Jeux olympiques, ceux de Vancouver 2010. Son objectif est alors de se qualifier et de se rendre le plus haut possible au classement.

Réaliste, il explique que le ski de fond est un sport à développement tardif et que la meilleure fenêtre de performance pour un athlète fondeur se situe entre 25 et 30 ans.

Il parle de la région qui l’a vu naître et où habite toujours la famille Harvey, Saint-Ferréol-les-Neiges.

« Là où l’on vit, tout le monde fait soit du vélo, du ski alpin, du ski de fond. Tout le monde vit en relation avec la nature. » — Une citation de Alex Harvey

Alex Harvey est interviewé au moment où il entre à l’université. Malgré un agenda de compétition chargé, il n’a accumulé presque aucun retard dans son parcours scolaire.

Comme l’explique son père Pierre Harvey, qui vient rejoindre son fils sur le plateau en entrevue, un athlète peut bien vivre du ski de fond le temps qu’il compétitionne, mais ce n’est pas un sport pour assurer un avenir .

À la suite de sa carrière de fondeur, Pierre Harvey sera ingénieur mécanique alors qu’Alex Harvey deviendra avocat spécialisé en droit des affaires.

Pierre Harvey est connu pour avoir réalisé l’exploit d’être le premier athlète canadien à participer aux Jeux olympiques d’été et d’hiver dans la même année.

En 1984, il est athlète olympique en cyclisme aux jeux de Los Angeles et compétitionne en ski de fond aux jeux d’hiver de Sarajevo.

Entrevue et rappel de la carrière de Pierre Harvey en cyclisme et en ski de fond et entrevue avec Alex Harvey, alors à sa première année sur l’équipe canadienne senior de ski de fond. L’émission est animée par Marc Durand.

Pierre Harvey compétitionne d’abord en cyclisme sur route. Sa première présence aux Jeux olympiques est en 1976 à Montréal. Âgé alors de 18 ans, il est le plus jeune cycliste de l’équipe canadienne. Au départ, le ski de fond est pour lui un moyen de garder la forme l’hiver.

Pierre Harvey explique que le cyclisme et le ski de fond sont deux sports d’endurance qui requiert un peu le même genre de qualités.

Le boycott des Jeux de Moscou par le Canada en 1980 est pour lui un coup dur, car de 1976 à 1980, il s’entraîne avec l’équipe nationale de cyclisme.

« Ça a été un coup dur, mais en même temps ça a été le déclenchement qui a fait que j’ai changé de discipline pour me rendre en ski de fond. » — Une citation de Pierre Harvey

Avant les Jeux olympiques de Calgary en 1988, Pierre Harvey est premier au monde et la semaine qui suit les jeux, il remporte deux coupes du monde d’affilées.

Mais aux Jeux olympiques de 1988, Pierre Harvey se mesure à des concurrents dopés et se classe 15e.

L’émission Tellement sport présente également un reportage sur Alex Harvey qui, après son passage chez les juniors, a rejoint les rangs de l’équipe nationale A dès sa première année chez les seniors.

« Alex m’impressionne parce que depuis l’âge de 3-4 ans qu’il fait du sport, du vélo, du ski. Moi je n’étais pas deuxième au monde quand j’étais junior. Je pense qu’il a un potentiel encore plus grand. » — Une citation de Pierre Harvey

Si le père d’Alex Harvey a été important comme source d’inspiration et de conseils, sa mère a joué un rôle tout aussi important dans son développement comme athlète.

Docteure du sport, Mireille Belzile a toujours été derrière lui pour lui permettre de ne jamais prendre de retard dans son entraînement. Elle a voyagé avec l’équipe nationale de ski de fond à plusieurs reprises.

À Saint-Férréol-les-Neiges, Pierre et Alex Harvey sont connus comme deux êtres d’exception.

« Alex vient constamment encourager les jeunes de sa région, c’est un beau modèle. » — Une citation de Parise Cormier, mairesse, Saint-Ferréol-les-Neiges.

Le 29 septembre 2019, une œuvre de la sculptrice Pascale Archambault est dévoilée à l’entrée du village de Saint-Ferréol-les-Neiges.

La sculpture baptisée Communauté d’esprit vient immortaliser la complicité entre le père et le fils. Le journaliste Sébastien Tanguay est présent lors de l’événement. Son reportage est présenté au Téléjournal.

Reportage de Sébastien Tanguay qui assiste au dévoilement de la statue qui rend hommage à Alex et Pierre Harvey à Saint-Ferréol-des-Neiges.

Le 24 mars 2019, Alex Harvey fait ses adieux au monde de la compétition.

Cette journée-là, il monte sur le podium deux fois en deux jours. Il remporte l’argent au 15 km style libre en coupe du monde de ski de fond. Un résultat au-delà de ses espérances.

« Au moins pour ça, j'ai pu leur montrer que même si le circuit de la Coupe du monde se trouve en Europe à 99 % du temps, il y a quand même des Canadiens qui sont capables de tirer leur épingle du jeu. » — Une citation de Alex Harvey

Au cours de sa carrière, Alex Harvey remportera plus de 30 podiums en coupe du monde et cinq championnats du monde.

Il a participé aux Jeux de Vancouver en 2010, de Sotchi en 2014 et de Pyeongchang en 2018 où il a obtenu le meilleur résultat olympique de l’histoire du Canada.