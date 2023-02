Quand l’amour du pays est plus fort que la guerre

On ressent tout l'attachement que Oksana Chenderouk porte pour l'Ukraine. Vêtue d'une tunique brodée de fleurs colorées traditionnelles, boucles d'oreille aux couleurs du drapeau ukrainien aux oreilles, elle s'anime et ses yeux pétillent lorsqu'elle nous parle de son pays. Cet amour est d'ailleurs si fort qu'il l'a poussée à retourner vivre sous les balles et les bombes après avoir fui la guerre au Canada, à Sherbrooke.

Oksana se souvient très bien de ce jour où les attaques ont commencé. Assise dans son canapé vert, dans son appartement de Vyshhorod, près de Kiev, elle se remémore qu'elle était vraiment perdue, qu'elle ne savait pas quoi faire . Elle a finalement fui avec ses parents, ses deux enfants et deux amies.

On a réussi à quitter la ville et on s'est rendus chez notre famille à Vinnytsia. Puis, nous sommes allés en Moldavie, et après, il fallait quitter encore. Nous sommes allés en Allemagne.*

L'idée de se rendre au Canada est venue de l'une de ses amies qui souhaitait y immigrer, et qui avait déjà entamé les démarches. Et puis, pour Oksana, la réputation du Canada n'est plus à faire : pays de toutes les possibilités, terre d'accueil pour les immigrants... et je l'ai fait aussi pour mes enfants, parce que leur papa voulait beaucoup que nos enfants aillent au Canada, parce qu'il croyait que c'était une opportunité pour eux. Il insistait beaucoup. Alors j'ai pris cette décision, mais mes parents étaient contre.

Vivre dans l'attente

Quand on est arrivés au Canada, c'était le 18 mai 2022. On a été très très chaleureusement accueillis. On était surpris. Tout le monde voulait nous aider , se souvient-elle, avec un petit sourire.

Sherbrooke devient la destination, parce que son amie y avait des connaissances et voulait s'y installer. J'ai suivi. Je croyais que si on était ensemble, ce serait plus facile pour nous habituer, pour survivre.

« On a essayé de nous adapter par tous les moyens possibles. On a commencé des cours, on étudiait la langue. Les enfants allaient à l'école, on essayait de s'intégrer. Mais en même temps, c'était assez difficile parce qu'on pensait tout le temps à la maison. » — Une citation de Oksana Chenderouk

Oksana Chenderouk voulait une vie meilleure pour ses enfants, et a vécu quelque temps à Sherbrooke. Photo : Avec l'autorisation de Oksana Chenderouk

Oksana l'avoue : elle peinait à fonctionner dans cette vie où tu es toujours en attente . Ses yeux se voilent. On devine que la distance avec ses proches et son pays a été difficile à supporter.

D'ailleurs, un jour, le mal du pays devient trop fort, trop douloureux. Oksana prend alors une dure décision, plus difficile encore que celle l'ayant menée au Canada : celle de retourner à la maison.

J'ai évalué ce que je serais capable d'offrir à mes enfants en restant au Canada par rapport aux risques de retourner en Ukraine et de ce que je pourrais leur offrir [là-bas], explique-t-elle. J'ai compris comment je pourrai survivre [en Ukraine] seule, avec mes deux enfants.

« J'ai vraiment apprécié mon expérience au Canada.[...] Mais j'ai vraiment compris, en restant au Canada, combien j'aime mon pays, que je voulais vraiment y vivre, combien c'était important pour moi. » — Une citation de Oksana Chenderouk

Retrouver la guerre à la maison

Le 22 octobre marque la fin du chapitre sherbrookois pour Oksana. Elle monte à bord d'un avion pour la ramener chez elle. J'étais vraiment très inquiète, j'avais peur, avoue-t-elle. Je m'inquiétais beaucoup pour mes enfants.

Ces derniers démontrent toutefois une force qui, visiblement, a impressionné Oksana. Tout en sachant ce qui l'attendait, les missiles qui allaient voler partout , sa fille lui affirme qu'elle n'a pas peur. Ils ont vraiment apprécié leur expérience à l'étranger, mais en retournant au pays, ils semblent bien aller.

Oksana réalise aussi que ses peurs s'estompent quand elle remet le pied en Ukraine.

« Je comprends les risques [de la guerre]. Mais la vivre quand tu es à l'extérieur, à l'étranger, c'est beaucoup plus difficile que de la vivre dans le pays. » — Une citation de Oksana Chenderouk

De la solidarité, des privations, du romantisme

Aujourd'hui, le quotidien de Oksana est entrecoupé d'alertes d'attaque aérienne, de séjours dans des abris, de coupures d'électricité et d'eau potable. Il faut parfois transporter des bidons d'eau jusqu'au 24e étage de l'immeuble de son père, où se trouve son appartement.

Mais elle ne semble pas s'en formaliser. Elle remarque d'abord que les gens font tout pour que la vie se poursuivre comme avant. J'ai été surprise de voir que les femmes ukrainiennes étaient aussi belles qu'avant. Elles prennent soin d'elles, elles se maquillent, elles vont dans les épiceries, les magasins. Les centres d'amusement, généralement, ça marche. Les élèves vont à l'école s'il y a un abri antiaérien. Sinon, ils continuent l'école en ligne.

« On a appris à cuisiner avec d'autres moyens. On utilise les chandelles, les bougies. Ça aide un peu à avoir une atmosphère romantique dans notre vie. On s'habitue! » — Une citation de Oksana Chenderouk

Oksana Chenderouk et sa fille, très heureuses d'être de retour en Ukraine. Photo : Avec l'autorisation de Oksana Chenderouk

Elle remarque également un énorme élan de solidarité autour d'elle, une entraide très forte, autant entre voisins que pour soutenir les combattants. Tout le monde essaie d'aider nos forces armées comme ils peuvent. Quand je suis retournée [en Ukraine], j'ai compris toute la force du peuple ukrainien, la résilience des gens, leur énergie énorme.

Cela lui a d'ailleurs redonné espoir, elle qui ne s'attendait pas à ce que la guerre soit si longue. Elle croit aujourd'hui que tout cela pourrait se terminer bientôt, peut-être vers l'été .

Même si elle est visiblement heureuse d'avoir retrouvé ses proches, elle affirme conserver de forts liens avec Sherbrooke. Son sourire s'élargit lorsqu'elle parle des amis qu'elle s'est faits en Estrie, la reconnaissance qu'elle a envers ceux qui lui ont ouvert les bras. La première chose que je veux faire, lorsque la guerre sera terminée, c'est inviter tous les gens rencontrés sur mon chemin, ceux qui m'ont aidée. Pour qu'ils voient notre beau pays. Mais aussi le pays qui est reconstruit, qui est rebâti.

* Les propos de Oksana Chederouk ont été traduits par Nataliya Veremko