Le SPVG présente son Plan d’action 2023-2025 en matière de diversité

Intitulé Servir la population dans toute sa diversité, ce plan vise à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de diversité ethnoculturelle, sociale et sexuelle, en privilégiant une approche adaptée à la réalité gatinoise.

Le plan établit sept objectifs, parmi lesquels figurent notamment la création d’espaces d’échanges avec la diversité et l’augmentation de la diversité au sein du SPVG .

De gauche à droite : Ibrahim Sballil (président du Centre islamique de l'Outaouais), France Bélisle (mairesse de Gatineau), Isabelle Plante (cheffe de la division recherche, développement et stratégie organisationnelle du SPVG) et Luc Beaudoin (directeur du SPVG). Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

Selon le directeur du corps policier, Luc Beaudoin, le plan permettra de mieux servir la population dans sa diversité, alors que les besoins et les attentes sont de plus en plus importants concernant l’inclusion des minorités.

Collaboration et partenariat

Deux comités ont été formés pour aiguiller le service de police dans sa démarche. Un premier composé de représentants d'organismes œuvrant auprès de la diversité et de représentants de diverses communautés, et un second impliquant des jeunes provenant de la diversité.

Parmi les organisations impliquées figurent, entre autres, la Communauté noire de Gatineau, le Centre d'innovation des Premiers Peuples et le Centre islamique de l’Outaouais.

C’est une grande richesse de pouvoir travailler en équipe [...], on s'assoit ensemble et plutôt que regarder ce qui nous différencie, on regarde ce qui nous rassemble, donc c’est très positif, c’est une grande fierté pour le service de police , a apprécié le directeur du SPVG à l’issue de la rencontre.

Le plan d'action 2023-2025 en matière de diversité a été présenté vendredi à l'occasion d'une conférence de presse organisée pour l'occasion. Photo : Radio-Canada / Johan Savoy

Le plan est le résultat d’une année de collaboration entre les différentes parties formant le comité, celui-ci se basant sur une approche analytique et inclusive.

Après avoir fait des revues de littérature, des recherches, des commissions d’enquête, on a vraiment voulu s’approprier l’esprit de l’approche de la police communautaire notamment dans le partenariat. On voulait créer un partenariat [dans lequel] les membres qui allaient faire partie du comité allaient avoir un pouvoir décisionnel et pas juste de la consultation , a précisé de son côté la cheffe de la division recherche, développement et stratégie organisationnelle du SPVG , Isabelle Plante.

Le SPVG s’est de plus engagé à faire de la reddition de compte, de manière à démontrer au comité élaborateur du plan sa détermination à le mettre en œuvre.

Une initiative appréciée

Du côté des organisations participantes, le plan d’action a été bien accueilli. Le président du Centre islamique de l'Outaouais, Ibrahim Sballil, a tenu à souligner, à la sortie de la conférence de presse, la qualité du travail réalisé.

C’est une belle dynamique, nous avons commencé depuis plusieurs mois, nous avons travaillé ensemble. On a vu qu’il y avait une volonté de nous écouter et de prendre en considération nos préoccupations en tant que communauté pour avoir ce plan d’action , a-t-il affirmé.

Ibrahim Sballil, président du Centre islamique de l'Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

M. Sballil a également dit apprécier l’instauration d’un système de reddition de compte, ce qui permettra d’évaluer les actions mises en œuvre par le SPVG .

De son côté, la directrice des relations des Premières Nations et Inuits pour le Centre d'innovation des Premiers Peuples, Viviane Michel, a apprécié le fait d’avoir pu apporter la vision de sa communauté dans les discussions entourant la mise sur pied dudit plan.

Viviane Michel, directrice des relations des Premières Nations et Inuits pour le Centre d'innovation des Premiers Peuples (Photo d'archives) Photo : Catou MacKinnon /CBC

« Je pense que c’est un bon pas [pour favoriser] le vivre-ensemble. On a apporté beaucoup les réalités des Premières Nations : on peut parler de profilage racial, d’interpellations et de tous les enjeux que vivent les Premières Nations. » — Une citation de Viviane Michel, directrice des relations des Premières Nations et Inuits pour le Centre d'innovation des Premiers Peuples

Présente à la conférence de presse, la mairesse de Gatineau France Bélisle a quant à elle dit avoir apprécié le processus d’élaboration du plan encore davantage que son contenu. On a eu l’intelligence et la présence d’esprit de faire ça en collaboration avec les gens de la diversité.

Selon elle, le point à retenir est que les personnes issues des diversités aient pu se retrouver dans le plan d’action et se sentir considérées.