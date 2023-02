Fuir son pays pour ne pas aller au front : un jeune Canado-Russe se raconte

C’est ainsi qu’explique aujourd’hui un jeune adulte à la double citoyenneté russe et canadienne qui a fui la Russie pour éviter d’être contraint de partir au front en Ukraine.

Il a trouvé refuge chez des proches au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En février 2022, l'invasion de l'Ukraine surprend Nicolas (nom fictif) et sa famille établie en Russie. Rapidement, l'un des parents de Nicolas, d'origine canadienne, organise sa fuite avec l'aide d'une proche au Canada.

Pour des raisons de sécurité, Radio-Canada a changé le nom du jeune homme et celui de la personne qui a eu un rôle clé dans sa venue dans la région.

Avec la guerre, on ne savait pas ce qu’ils allaient faire. Déjà, on a vu passer une mobilisation en Russie et il est arrivé plusieurs situations où plein de Russes étaient juste attrapés dans la rue par la police ou n’importe qui. C’est une chance que je sois parti de Russie , a-t-il raconté lorsque rencontré par Radio-Canada un an après le début de ce que le président russe, Vladimir Poutine, a qualifié dès le départ d’opération spéciale .

Par la Pologne et la France

Le voyage d'une semaine, planifié rapidement, le mènera en Pologne, en France puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'arrivée de Nicolas au pays a été un soulagement pour celle qui l'attendait impatiemment.

On était soulagés, mais on restait avec une inquiétude. On suivait les nouvelles tous les jours parce que oui, on en a un de sauvé, mais on a encore une famille là-bas , a révélé Sylvie (nom fictif).

Des appartements résidentiels bombardés par les Russes dans la ville d'Irpin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Nicolas admet que sa première année au Canada n'a pas été facile. Il y a cependant trouvé un emploi dans une usine et tissé des liens. Mais chaque jour, le conflit pèse lourd sur ses épaules.

Mon regard n’a pas beaucoup changé depuis que je suis parti de Russie. Juste au début, c’était incroyable que ça commence parce que les Ukrainiens et les Russes, ce sont quasiment des frères. C’est sûr que moi, j’ai toujours été contre les guerres partout dans le monde. Ce n’était pas une exception , a ajouté le Canado-Russe.

Un retour... peut-être un jour

Plusieurs des amis de Nicolas ont aussi fui la Russie. S'il est aujourd'hui un peu moins angoissé pour ses proches, il sait qu'ils ne sont pas à l'abri de mauvaises surprises. Il rêve du jour où cette guerre prendra fin.

J’aimerais peut-être retourner en Russie dans ma vie, mais maintenant, je ne veux pas retourner pendant que la guerre dure. Même si ça va se terminer, je ne pense pas que je vais retourner pendant que Poutine est là parce que même avant la guerre, il a fait beaucoup de mauvaises choses en Russie et il continue , a enchaîné le jeune homme.

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le chef d'état-major général Valery Gerasimov. Photo : Getty Images / SPUTNIK /AFP / GAVRIIL GRIGOROV

Sa proche, elle, espère que la perception que certaines personnes ont du peuple russe s'adoucira avec le temps.

C'est utopique un peu de penser ça à l'heure actuelle parce qu'on est encore en conflit, mais si un jour, on pouvait dissocier la politique des gens, ce serait une meilleure fin , espère-t-elle.

D’après un reportage de Mélissa Paradis