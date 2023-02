Changements climatiques : les municipalités découvrent les solutions naturelles

L’initiative s’adresse principalement aux employés des municipalités afin qu’ils puissent en apprendre sur les avantages des infrastructures naturelles comme les forêts, les jardins et les parcs. Plus traditionnellement, ce sont les infrastructures conventionnelles comme les tuyaux et les barrages qui sont mis en place pour contrer les enjeux, par exemple des inondations.

Ces infrastructures naturelles vont, avant tout, restaurer et protéger les zones naturelles.

Selon Annika Chiasson, directrice générale du RENB , elles peuvent améliorer la qualité de l’eau, fournir un habitat naturel pour la faune et la flore ainsi que de capturer et de stocker le carbone.

Annika Chiasson est directrice générale du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

« Il y a des co-bénéfices, donc ça ne fait pas juste une chose, c’est un espace vert, ça stocke le carbone, ça retient de l’eau, c’est un atout à une communauté. » — Une citation de Annika Chiasson, directrice générale du Réseau environnemental du Nouveau-Brunswick

Selon Annika Chiasson, il est parfois plus difficile pour les municipalités d’implanter ces solutions climatiques en raison d’un manque d’informations à leur sujet ou d'un manque de ressources à leur disposition.

Plusieurs maires présents

Environ une quinzaine de personnes ont pris part à la première session d’information à Dieppe, dont des maires des villes et villages avoisinants.

Le maire de la ville de Dieppe, Yvon Lapierre, dit prendre au sérieux l’effet des changements climatiques dans la ville.

Yvon Lapierre, maire de la ville de Dieppe Photo : Radio-Canada

On veut toujours être à la pointe des informations qui sont disponibles et ça nous aide à prendre de meilleures décisions. C’est déjà quand même quelque chose, un aspect qu'on travaille depuis longtemps autour la ville de Dieppe mentionne-t-il.

Denis Losier, le maire de la municipalité régionale de Tracadie, s’est aussi rendu à la rencontre.

Denis Losier, maire de la municipalité régionale de Tracadie Photo : Radio-Canada

Selon lui, les différentes municipalités vivent des enjeux climatiques similaires.

On a la chance aujourd’hui de voir plusieurs bonnes idées qui vont certainement nous aider, il y a toute la question du réseautage pour pouvoir aller chercher de l’information puis je pense qu’on a tous les mêmes défis aujourd’hui les gens qui sont ici reconnaît Denis Losier.

Quelques autres sessions auront lieu au cours des prochaines semaines à Fredericton, Edmundston, Bathurst et Quispamsis. Un événement virtuel aura aussi lieu le 14 mars.