Le studio montréalais Astrolabe Interactive remporte la Série Indie d’Ubisoft

La bourse de 50 000 $ est assortie de mentorat, d’accès à des outils créatifs ainsi qu’à des conseils financiers, ce qui devrait donner un bon coup de pouce au studio pour le développement de leur deuxième titre : Aloft.

« Ça fait quatre ans que notre studio existe. De gagner cette année, c’est une confirmation qu’on a réussi. » — Une citation de Manuel Bergeron, PDG d’Astrolabe Interactive

C’est très encourageant d’avoir l’appui de nos pairs, et d’obtenir leur reconnaissance , ajoute-t-il.

Dans Aloft, un jeu relaxant et atmosphérique de type bac à sable (sandbox), les joueurs et les joueuses (d’une à huit personnes) doivent survivre sur des îles flottantes alors qu’un ouragan éternel les menace au centre de la carte.

Le planeur du personnage principal et les îles surélevées rappellent légèrement le prochain The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dont la sortie est prévue en mai.

C’est la troisième fois qu’Astrolabe Interactive se retrouve parmi les finalistes de la Série Indie. Le studio avait tenté sa chance l’année dernière, avec Aloft aussi, puis en 2019, mais cette fois-ci pour leur premier jeu vidéo, Sacrifice Your Friends.

De revenir cette année avec le même projet, ça a permis aux membres du jury de voir l’évolution du studio, et ça a certainement joué en notre faveur , croit Manuel Bergeron.

Avec la bourse, Astrolabe Interactive souhaite d’abord récompenser l’équipe et améliorer les conditions de travail pour ses 13 membres. L’industrie du jeu vidéo s’arrache les talents en ce moment, au Québec, c’est important de rester compétitif, d’après le PDG. Le reste va aller dans le développement du jeu , indique-t-il.

Sur la deuxième marche du podium, on trouve le studio Lucid Dreams Studio, membre du Indie Asylum, qui a remporté le prix coup de cœur pour son jeu de style Metroidvania , Biomorph, assorti pour sa part d’une récompense de 25 000 $.

Un coup de main pour la relève

La compétition, qui en est à sa septième année, a déjà aidé à propulser au sommet des studios indépendants comme Thunder Lotus Games, connu pour son jeu Spiritfarer, et Sabotage Studio, dont le jeu The Messenger connaît un fort engouement.

En 2022, c’est le studio AutoExec Games et son premier jeu, TimeMelters, qui avait remporté les honneurs.

Le jeu «TimeMelters» de AutoExec Games en a mis plein la vue aux membres du jury de la Série Indie Ubisoft. Photo : AutoExec Games

Parmi les autres studios finalistes pour 2023, on comptait A Little Smarter, Flying Carpets Games, Soliton Interactive et Triple Boris avec Carcajou Games.

C’est vraiment encourageant d’avoir des initiatives comme [la Série Indie]. C’est un bel outil collaboratif, un beau défi pour les studios , souligne le PDG d’Astrolabe Interactive.

« [Le Québec] est l’un des plus grands pôles au monde pour le développement de jeux vidéo. Ce genre d’initiative contribue à y donner de la visibilité partout dans le monde. » — Une citation de Manuel Bergeron

Le jeu Aloft sera disponible en accès anticipé au début de 2024, mais une démo est déjà offerte sur la plateforme Steam.