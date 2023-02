Forcé d’aller à la garderie en anglais, un enfant y perd son français

La fréquentation d'une garderie anglophone, faute de place dans les garderies francophones de la région de Fredericton, a été le début d’un long travail de développement langagier pour un jeune enfant, et d'un dur combat pour ses parents.

À peu près à l'âge de deux ans et demi ou trois ans, on trouvait qu’il ne parlait pas beaucoup , raconte Clara Drolet, qui a dû envoyer son fils de six mois dans une garderie anglophone, au milieu des années 2000.

La famille s'est tournée vers une orthophoniste. Le constat de la spécialiste leur a été cruel. La communication avec l'enfant était difficile parce qu’il pensait et se développait dans la langue entendue à la garderie : l’anglais.

« Étant donné que la majorité de sa journée était dans un milieu en anglais, lui, dans le fond, il pensait en anglais. » — Une citation de Clara Drolet

On est deux francophones, de purs francophones , précise Clara Drolet à propos de son conjoint et elle. Lorsqu’on essayait d’avoir des communications avec [notre fils], c’était plus difficile, c’est comme si lui essayait de comprendre ce qu’on tentait de lui dire.

Franciser le francophone

L’orthophoniste propose aux parents d’envoyer le garçon dans un programme de francisation généralement destiné à aider les enfants allophones et anglophones.

C’est ce que Clara Drolet fait, mais elle raconte son vertige devant ce constat.

« C’est un petit peu gênant de partager ça. On est deux francophones, on ne devrait pas avoir à vivre ces problèmes-là. » — Une citation de Clara Drolet

Elle raconte que le français de son fils est revenu tranquillement une fois à l'école, à partir de 5 ans.

Il a été suivi pendant ses deux premières années d’école. En étant dans un environnement complètement français, c’est revenu progressivement.

L'anglais, ça s'attrape

Même s’il est maintenant âgé de 16 ans, elle dit que l’influence de l’anglais reste perceptible. Il me dit que son français est beaucoup mieux qu’il l’était. Ça reste que pour lui, c’est un défi. Il doit faire davantage d’efforts pour parler français. C’est dur à comprendre, parce qu’on est francophones à la maison.

C’est ce genre d’histoire qui lui fait dire qu’en milieu francominoritaire l’anglais, ça s'attrape .

Clara Drolet dit vouloir raconter son histoire pour sensibiliser à l'importance d'avoir des places en garderies francophones à la petite enfance. Photo : Zoom

Clara Drolet veut raconter son histoire pour montrer à quel point il est important, selon elle, d’assurer des services de garde en français dans la communauté, alors que les besoins sont criants.

Le but pour nous, de partager cette situation là, c’est de sensibiliser la communauté et les gens aux alentours de l’impact de débuter très tôt notre petite enfance dans notre première langue. Ça a un impact, ça fait une différence.

Assimilation

Ce genre de témoignage rejoint ce qu’explique Sylvie Blain, qui est professeure à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton.

Les conséquences du manque de places en garderie francophones sont sans ambiguïté, selon cette experte. L’influence de la garderie est vraiment déterminante pour le parcours scolaire.

Sylvie Blain est professeure à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton. Photo : Zoom

Sylvie Blain va plus loin : fréquenter un milieu anglophone lors de la petite enfance jette les bases de l'assimilation, car l’apprentissage langagier commence dès le plus jeune âge.

« C’est certain qu’il aura plus de difficulté à apprendre la lecture dans sa langue maternelle par la suite. Les recherches sont claires. » — Une citation de Sylvie Blain, professeure à l’Université de Moncton

Des parents qui n’ont pas eu le choix d’envoyer leurs enfants dans une garderie anglophone peuvent quand même rattraper le retard, selon la professeure.

Il faut immerger son enfant dans sa langue maternelle pour palier , indique-t-elle. Lire des livres en français, lui demander de regarder la télévision ou YouTube dans la langue de Molière permettra de développer ses aptitudes dans la petite enfance.

Si l’enfant commence à vous parler en anglais — parce que ça se peut que ça se produise — à ce moment-là, répondez-lui en français. Ne lui dites pas : "Non, non, non parle moi en français", ce n’est pas la bonne approche , conseille-t-elle.

La garderie, un droit linguistique?

Contrairement à l’éducation, il n’y a pas de droit linguistique qui garantit l’accès à des places en français dans les garderies.

C’est une zone grise à savoir si la province du Nouveau-Brunswick a une obligation d’offrir des services de garderie dans les deux langues officielles , explique le constitutionnaliste Michel Doucet.

Le juriste Michel Doucet estime que la province devrait avoir l'obligation d'offrir des services de garderie dans les deux langues officielles. Photo : Radio-Canada

Selon cet expert en droit linguistique, les garderies devraient entrer dans la définition des services d’éducation, et donc devenir un droit qui forcerait la province à offrir ce service en français.

Puisque les garderies sont considérées au Nouveau-Brunswick comme des garderies éducatives? Il y a certainement un argument qui pourrait être fait que la province a une obligation d’assurer que, dans toutes les régions du Nouveau-Brunswick, il y ait suffisamment d’accès à des garderies éducatives en français , dit Michel Doucet.

« À mon avis, il y a un droit qui existe, mais ce droit n’a pas été confirmé par les tribunaux. » — Une citation de Michel Doucet, constitutionnaliste et expert en droit linguistique

À son avis, il faudrait que la province ait l’obligation d’offrir des places de garderie dans les deux langues, afin de freiner l’anglicisation des jeunes francophones. L’effet de l’assimilation, on sait que c’est quelque chose qui pourrait être néfaste pour la communauté francophone.

La voie politique est plus simple, selon la SANB

Dans la prochaine année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick compte ouvrir environ 1900 nouvelles places de garderie sur son territoire.

De ce nombre, 1600 seront anglophones et seulement 300 francophones.

La province compte créer davantage de places de garderie en anglais qu'en français. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Cela choque la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANB ). À la fin de la journée, ce que ça va faire, c’est l’assimilation , lance leur président Alexandre Cédric Doucet.

« À Saint-Jean ou Fredericton, où on est vraiment minoritaire, c’est vital pour l’avancement de ces communautés-là. » — Une citation de Alexandre Cédric Doucet, président de la SANB

Il demande que les gouvernements assurent l’accès à ces services selon lui, sans qu’il soit nécessaire de passer devant les tribunaux. Parce qu’on sait que la voie juridique prend beaucoup d’argent et que ça prend beaucoup de temps.

Alexandre Cédric Doucet, président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick est inquiet du manque de service en petite enfance en français. Photo : Radio-Canada

Il pense aussi que le gouvernement fédéral doit veiller à la création de places en français, puisqu’Ottawa verse de l’argent à Fredericton pour la création de nouvelles garderies.

Le fédéral ne peut pas se cacher derrière les champs de compétence provinciaux, ils ont quand même des obligations linguistiques dans les transferts de fonds et dans les ententes signées avec les provinces.

Justement, le ministère Emploi et développement social Canada dit que l’entente avec Fredericton comporte des clauses visant à protéger et à respecter les droits des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Joint à quatre reprises dans les deux dernières semaines, l’équipe du ministre provincial de l’Éducation et du Développement de la petite enfance n’a pas voulu accorder d’entrevue à ce sujet.