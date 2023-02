Des portions de la Route blanche toujours fermées

De Kegaska à La Tabatière, les tronçons de la Route blanche ne sont pas ouverts, indique le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), de même que celui entre Middle Bay et Blanc-Sablon.

Depuis 14 h vendredi, le MTMD vient tout juste d'ouvrir la portion de la route entre Lac Salé, à l'est de La Tabatière, et Pakua Shipu.

La route qui était praticable au début du mois, du Lac Salé jusqu'au secteur du Vieux Fort, à l'ouest de Blanc-Sablon, a rapidement été fermée.

Le MTMD explique que l'épaisseur de la glace est suffisante, mais le couvert de neige n'est pas au rendez-vous, principalement dans l'ouest dans la Route blanche.

À plusieurs endroits, on retrouve encore des branches, des ronces, des roches. Ce n'est pas assez sécuritaire pour qu'on puisse décréter l'ouverture de la Route blanche , avise Caroline Rondeau, conseillère en communication au MTMD.

L'ouverture complète de la Route blanche a été très tardive en 2016 et en 2021. C'est sûr que pour l'instant, on ne peut pas tirer une tendance, on ne le sait pas. Pour l'instant, c'est variable d'une année à l'autre , commente la conseillère en communication.

Mais de l'avis du ministère, c'est la première fois que l'on observe autant de tronçons fermés à la fin du mois de février.

C'est certain que pour le 23 février, habituellement, il y a probablement plus de tronçons d'ouverts parce qu'il y a plus de neige tombée. Il manquerait deux bonnes bordées pour ouvrir, mais malheureusement, la neige se fait attendre , fait valoir Mme Rondeau.

Plusieurs bras du fleuve et des rivières traversent la Route blanche. Pour ouvrir la Route, le ministère doit compter sur une épaisseur de glace de 300 millimètres pour les portions d'eau salée contre 250 millimètres pour celles d'eau douce.

L’hiver dernier, la Route blanche a été ouverte dans sa totalité pendant 44 jours, alors que, lors de la saison 2021, la route n’avait pu être ouverte dans son entièreté.