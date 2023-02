Vapotage : des pressions pour augmenter l’âge légal au N.-B.

Les jeunes du Nouveau-Brunswick sont plus nombreux à essayer la cigarette électronique que la moyenne nationale, selon les résultats de l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves de 2018- 2019.

Ce coup de sonde montre que 41 % des élèves de la 7e à la 12e année ont essayé la cigarette électronique au Nouveau-Brunswick. La moyenne nationale est 34 %.

De plus, 28 % des élèves de la même tranche d’âge ont déclaré avoir vapoté dans les 30 jours précédant le sondage, soit bien plus que la moyenne nationale de 20 %.

La cigarette électronique est populaire chez les jeunes au Nouveau-Brunswick. Photo : getty images/istockphoto / pixinoo

Une explosion inquiétante

L’explosion du vapotage chez les jeunes inquiète David Raynaud, porte-parole de la Société canadienne du cancer.

C’est vrai au Nouveau-Brunswick et c’est vrai dans le reste du pays , dit-il.

Il poursuit que le vapotage, en moins de 10 ans, a contrecarré des décennies de lutte contre le tabagisme. C’est pourquoi il faut hausser l’âge minimal permis pour l’achat du tabac et des cigarettes électroniques, poursuit-il.

Un policier est venu parler des conséquences juridiques reliées à l'achat de produit du tabac et de cigarettes électroniques par une personne d'âge mineur. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Nous sommes là pour porter la voix des élèves du Nouveau-Brunswick aux députés. C’est important de sensibiliser nos élus , indique David Raynaud, qui rappelle que l’Île-du-Prince-Édouard a adopté une politique semblable en 2019, tout comme une trentaine d’États américains.

Un rythme alarmant

Steve Lagacy travaille en toxicomanie auprès des jeunes des écoles francophones du Restigouche.

Il constate que le phénomène du vapotage gagne en popularité, même au niveau des écoles primaires.

« C’est à la mode et c’est en évolution, un peu comme la cigarette quand les gens fumaient beaucoup. Ça peut commencer aussi jeune qu’en 5e, 6e année et même plus jeune. » — Une citation de Steve Lagacy, travailleur social

Le travailleur social de Campbellton a l'habitude de s'adresser directement aux jeunes dans les écoles.

Le travailleur social Steve Lagacy s'est entretenu du vapotage avec des parents de la région de Campbellton. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Cette fois, il a livré son message à des parents intéressés par ce phénomène.

On voulait que les parents soient sensibilisés aussi et qu'ils connaissent les services qui existent. Ils peuvent aussi passer le mot à d'autres parents que le remplacement de la nicotine est là pour aider. Ils connaissent aussi les effets de la consommation en général parce qu'ils peuvent aussi éduquer leurs enfants , mentionne Steve Lagacy.

Les effets du tabagisme

Le tabagisme est la principale cause de maladie et de décès évitables au Canada. Il cause la mort de plus de 48 000 personnes au pays chaque année et est responsable de 30 % de tous les décès par cancer.

Un rapport de l’Institute of Medicine a conclu que faire passer l’âge légal pour acheter des produits de tabac à 21 ans aux États-Unis entraînerait une réduction de 25 % du taux de tabagisme chez les jeunes de 15 à 17 ans et de 15 % chez les jeunes de 18 à 19 ans.

Au Canada, les projections de l’Unité de recherche sur le tabac de l’Ontario datant de janvier 2019 indiquent que l’augmentation de l’âge légal à 21 ans contribuerait à réduire la consommation de tabac de 3,7 %, passant de 16,9 % en 2018 à 13,2 % en 2035.

Avec des informations de Serge Bouchard