Gymnastique : une Gatinoise rafle l’or aux Jeux du Canada

La gymnaste Frédérique Sgarbossa a mis la main sur une couronne des plus convoitées aux Jeux d’hiver du Canada de 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard, jeudi.

Frédérique Sgarbossa est la nouvelle reine de la gymnastique artistique des Jeux du Canada. Au complexe Norton Diamond jeudi, elle a mené tout au long du concours individuel multiple pour mettre la main sur la médaille d’or.

La gymnaste de Gatineau a été dominante à la poutre et aux barres, en plus de terminer troisième au saut et quatrième au sol.

Je n’ai pas de mots, c’est incroyable! J’ai toujours rêvé d’une médaille aux Jeux du Canada. C’était un de mes rêves et je n’aurais jamais pensé que je gagnerais une médaille d’or , a raconté celle qui sera de retour sur le plateau de compétition vendredi pour les finales à la poutre et au saut.

Elle a été accompagnée sur le podium par sa coéquipière Raphaëlle Perreault, qui a récolté le bronze.