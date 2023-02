Une facture de 90 $ pour dépister le virus du papillome humain

Ce test est recommandé aux femmes âgées de plus de 30 ans dont les résultats du test Pap de routine démontrent des changements dans les cellules du col de l’utérus ou des lésions cytologiques de type ASC-US, explique l’obstétricienne gynécologue au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et chef du dépistage cervical et des colposcopies pour le Nord-Ouest, la Dre Naana Jumah.

Pour le moment, ce sont les seules femmes à qui il est médicalement recommandé de faire ce test pour lequel la province de l’Ontario ne paie pas [...] , se désole la médecin de famille, Jennifer Atwood.

« Le fait que les femmes doivent payer pour les tests de dépistage du VPH est inéquitable. » — Une citation de Dre Naana Jumah, obstétricienne gynécologue au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et chef du dépistage cervical et des colposcopies pour le Nord-Ouest

Un test que la Dre Jumah souhaiterait également voir couvert par l’assurance maladie de l’Ontario ( OHIP ).

D’autant plus que ce test est effectué parce qu’il est maintenant largement connu que la majorité des cancers du col de l’utérus sont causés par le VPH , ajoute la Dre Atwood.

Si les résultats reviennent positifs, les risques d’être atteint d’un cancer du col de l’utérus sont plus élevés et les patientes sont alors dirigées vers un obstétricien gynécologue afin de procéder à une colposcopie, explique la Dre Atwood, qui précise que cette intervention permet de diagnostiquer et de suivre l’évolution d’un cancer du col de l’utérus.

Dans le cas contraire, le risque d’être atteint d’un cancer du col de l’utérus est extrêmement faible et il n’est pas nécessaire d’avoir recours à d’autres tests, mis à part le test Pap aux trois ans .

Le test de dépistage du HPV consiste, tout comme le test Pap, en un prélèvement de cellules dans le col de l'utérus. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Au sujet des frais liés aux tests, le ministère de la Santé a préféré répondre à nos questions par courriel.

Les tests VPH ne sont pas utilisés comme premier moyen de dépistage pour le cancer du col de l’utérus en Ontario, mais peuvent être utilisés pour des cas individuels. Lorsque ce test est médicalement nécessaire, l’acte médical d’obtenir le prélèvement cervical est assuré via OHIP .

Un cancer qui progresse lentement

Les femmes qui ne peuvent payer 90 $ pour que LifeLabs analyse en laboratoire les cellules prélevées lors du frottis peuvent toutefois attendre une année pour refaire le test Pap, couvert par OHIP , afin de voir si les changements détectés sont toujours présents, indique la Dre Jumah.

Le risque d’avoir un cancer du col de l’utérus ou des lésions cervicales dites de haut grade est de moins de 5 % dans ces cas, tient-elle à rassurer.

« Les changements aux cellules qui peuvent mener à un cancer du col de l’utérus sont très, très lents [...] et il est donc sécuritaire de procéder à nouveau à un test Pap une année après. » — Une citation de Dre Naana Jumah, obstétricienne gynécologue au Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay et chef du dépistage cervical et des colposcopies pour le Nord-Ouest

Toutefois, l’accès au test du VPH permet aux femmes d'avoir une tranquillité d’esprit plus rapidement , selon la Dre Atwood qui ajoute que les résultats sont transmis par LifeLabs au médecin traitant en une semaine, environ.

Les échantillons de cellules cervicales prélevées par frottis sont envoyées aux laboratoires LifeLabs afin d'être analysés pour le virus du papillome humain. (Photo d'archives) Photo : Ben Nelms/CBC

Du test PAP au VPH

Santé Ontario travaille de concert avec le ministère afin d’implanter le test VPH au Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus gratuitement pour tous les Ontariens éligibles , est-il précisé dans le courriel du bureau du ministère de la Santé. D’ici à ce que cela se réalise, le test Pap demeure le test de dépistage recommandé, et celui-ci est couvert par l’assurance maladie de l’Ontario.

La Dre Jumah souhaite d’ailleurs que l’utilisation du test VPH soit rapidement introduite comme outil de dépistage premier pour toutes les femmes afin d’améliorer l’accès et l’égalité et le dépistage précoce, tel que prôné par le Programme ontarien de dépistage du cancer du col de l’utérus .

L’Organisation mondiale de la santé stipule que le cancer du col de l’utérus devrait être éliminé dans les dix prochaines années , explique la Dre Jumah, grâce à la vaccination, au dépistage et aux traitements .