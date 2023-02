Apprendre l’anglais rapidement : une question de survie pour les évacués ukrainiens

Des 6 millions d’Ukrainiens à avoir fui le conflit, 21 600 Ukrainiens se sont installés en Alberta et le nombre de nouveaux arrivants a triplé au cours des dernières semaines, selon Yuliya Gorbach, responsable du Comité d'accueil des évacués ukrainiens de Calgary.

Auparavant, nous accueillions [à Calgary] environ 60 évacués par semaine et maintenant, 120, 150, 200 évacués arrivent chaque semaine , estime Yuliya Gorbach.

« La plupart n’avaient pas prévu de venir au Canada et ils arrivent ici à cause de circonstances terribles. Ils doivent apprendre l’anglais et se trouver un emploi immédiatement sinon ils risquent l’itinérance, la faim et le trafic humain. L’anglais est la clé. »