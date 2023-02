La C.-B. lance un plan sur 10 ans pour mieux détecter, traiter et prévenir les cancers

La Colombie-Britannique lance un plan d’action sur 10 ans pour mieux prévenir, détecter et traiter les cancers. Elle annonce un investissement initial de 440 millions de dollars pour financer des actions immédiates, mais aussi pour soutenir la recherche à long terme.

Selon la province, avec la croissance et le vieillissement de la population, le cancer deviendra de plus en plus répandu en Colombie-Britannique. Une personne sur deux, dans la province, sera confrontée à un diagnostic de cancer au cours de sa vie, précise le premier ministre, David Eby, lors d’un point de presse, vendredi matin.

« Presque chaque Britanno-Colombien a été touché par le cancer d'une manière ou d'une autre, par son propre diagnostic ou celui d'un membre de sa famille ou d'un ami. » — Une citation de David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique

Avec cet investissement, la province espère prévenir, détecter la maladie plus tôt et améliorer l'accès aux traitements.

Un Britanno-Colombien sur deux sera confronté à un diagnostic de cancer au cours de sa vie, a déploré le premier ministre David Eby, lors d’un point de presse, vendredi matin. Photo : Radio-Canada

Des 440 millions de dollars, 270 seront consacrés, pour les trois prochaines années, à des mesures comme le prolongement des heures d’ouverture des centres de traitement, l’amélioration des programmes de dépistage ou l’ajout de postes de soutien aux patients autochtones.

La province espère plus précisément étendre le dépistage du cancer du col de l'utérus, du cancer du poumon et des cancers héréditaires.

Ces fonds prévoient aussi l'introduction d'un nouveau modèle de rémunération pour les oncologues, afin de rendre la Colombie-Britannique plus concurrentielle par rapport aux autres provinces et territoires canadiens.

Les autres 170 millions de dollars constituent une subvention à la Fondation du cancer de la Colombie-Britannique afin de soutenir la recherche, notamment.

Ce plan d'action permettra d'offrir un avenir sans cancer à un plus grand nombre de personnes, d'accélérer le traitement des patients ayant reçu un diagnostic de cancer et d'aider des milliers d'autres personnes à survivre à leur diagnostic de cancer , assure le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix.

Il s'agit de l'investissement le plus important jamais réalisé dans les soins du cancer dans la province. Il permettra de sauver des vies et de répondre à la demande croissante de soins [...] aujourd'hui et pour les 10 prochaines années , se réjouit à son tour le Dr Kim Chi, médecin-chef chez BC Cancer.

Selon la province, en 2021, plus de 30 000 Britanno-Colombiens ont reçu un nouveau diagnostic de cancer et plus de 11 000 en sont décédés.