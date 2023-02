Le Manitoba et le fédéral signent une entente pour le financement des soins de santé

Le Manitoba et le gouvernement fédéral ont conclu une entente de principe qui permettra à la province de recevoir plus de 6 milliards de dollars en financement pour les soins de santé.

Cette somme permettra d'améliorer l'accès aux médecins de famille, aux services de santé mentale, de réduire les arriérés de chirurgie et de soutenir les travailleurs de la santé de la province, selon un communiqué du gouvernement du Canada publié vendredi matin.

Le Manitoba est la sixième province à signer un accord de principe concernant les transferts fédéraux en santé, après l'Ontario et les quatre provinces de l'Atlantique.

Cependant, la première ministre du Manitoba Heather Stefanson a indiqué vendredi rester sur sa faim, affirmant que le financement pour le Manitoba équivaut à environ deux pour cent du budget de la province en santé.

Ça ne va pas avoir un impact significatif en termes de viabilité financière à long terme des soins de santé au Manitoba. Mais nous reconnaissons qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction et nous acceptons donc les fonds , déclare Mme Stefanson aux médias.

La première ministre du Manitoba Heather Stefanson aurait souhaité que la province reçoive plus d'argent du fédéral pour son système de santé. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Selon le communiqué de presse du fédéral, un plan d'action détaillé de trois ans contenant des objectifs et des échéances sera élaboré.

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré ses homologues le 7 février pour leur présenter un nouveau plan de financement de 10 ans assorti d’un montant de 198,6 milliards de dollars, dont 46,2 milliards de dollars d'argent frais. Le plan comprend un supplément inconditionnel de 2 milliards de dollars au titre du Transfert canadien en matière de santé pour répondre aux pressions immédiates sur le système de santé.

De ces 46,2 milliards de dollars, 25 milliards de dollars ont été mis de côté pour des ententes bilatérales distinctes entre le gouvernement fédéral et chaque province et territoire.

Cet argent est assorti de conditions visant à améliorer quatre domaines prioritaires : les services de santé familiale, les travailleurs de la santé et les arriérés, la santé mentale et la toxicomanie et un système de santé modernisé .

Lors d'une réunion des premiers ministres le 13 février, ceux-ci ont annoncé qu'ils avaient accepté la proposition de 198,6 milliards de dollars, mettant ainsi fin à des négociations qui ont duré des mois.

Pour le Manitoba, cela représente environ 6,7 milliards de dollars sur 10 ans, y compris 72 millions de dollars du supplément immédiat et ponctuel du Transfert canadien en matière de santé, qui doit servir à répondre aux besoins urgents, notamment les listes d'attente pour l'obtention de chirurgies.

Le gouvernement fédéral ajoute qu'il collaborera avec le Manitoba pour simplifier la reconnaissance des titres de compétences étrangers des professionnels de la santé formés à l'étranger.