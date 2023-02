La vérificatrice générale du Canada enquêtera sur les contrats accordés à McKinsey

Le Bureau de la vérificatrice générale a informé le Parlement que l'audit va débuter , a déclaré son porte-parole Vincent Frigon.

La portée de cet audit et la date de sa publication n’ont pas encore été déterminées, selon lui.

Les conservateurs exigent depuis quelques semaines que la lumière soit faite sur ces contrats qui se sont multipliés depuis 2015, année de l’arrivée du gouvernement libéral de Justin Trudeau.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2015, le gouvernement de Justin Trudeau a accordé plus de 116 millions de dollars en contrats à la firme McKinsey. C'est environ 45 fois plus que la valeur totale des contrats accordés par le précédent gouvernement conservateur de Stephen Harper, au pouvoir pendant neuf ans, soit de 2006 à 2015

L'opposition conservatrice veut aussi éclaircir les liens entre Justin Trudeau et l'ancien patron de McKinsey, Dominic Barton, qu'elle accuse d'être des amis proches.

M. Barton a été à la tête de McKinsey entre 2009 et 2018, puis a été ambassadeur du Canada en Chine de 2019 à 2021. Il a notamment contribué à désamorcer la crise diplomatique entre les deux pays liée à l'arrestation par le Canada, à la demande des États-Unis, de la directrice financière de Huawei Meng Wanzhou en 2018 et négocié la libération des deux Michael, détenus en Chine pendant près de trois ans.

Je ne suis pas un ami personnel proche du premier ministre

Appelé à témoigner récemment devant une commission parlementaire, Dominic Barton a été interrogé sur le rôle de McKinsey, les contrats passés avec le gouvernement canadien et ses liens avec Justin Trudeau. Je ne suis pas un ami personnel proche du premier ministre , avait martelé M. Barton. Je n'ai pas eu la moindre implication dans l'attribution de contrats rémunérés à McKinsey par le gouvernement fédéral depuis mon déménagement en Asie en 1996 , avait-il affirmé.

La firme est également soupçonnée d'un possible rôle dans la détermination des seuils d'immigration dévoilés à l'automne par le gouvernement Trudeau. Mi-février, devant le comité parlementaire à Ottawa, le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser, a toutefois nié ces allégations.

À Québec, le premier ministre François Legault a souligné son intention de ne plus accorder de nouveaux contrats à la firme McKinsey, sous le feu des critiques non seulement ici, mais également aux États-Unis pour son rôle dans la crise des opioïdes, et en France pour des allégations d’interférence lors de la présidentielle.

Il y a une semaine, le Bloc québécois et Québec solidaire ont réclamé une enquête du Commissaire au lobbyisme du Québec sur les activités de la firme McKinsey, qui n'est pas inscrite au Registre des lobbyistes du Québec.

L’entreprise soutient ne pas faire de lobbyisme, mais un courriel obtenu par Radio-Canada montre qu’une personne représentant le cabinet-conseil a tenté une approche auprès du ministère du Conseil exécutif (MCE) le 20 juillet 2020, soit deux mois après la fin d’un premier contrat accordé à la firme.