Le financement se met en place pour la réfection du quai Tâché de Kamouraska

Cette réunion a servi, selon la mairesse de Kamouraska Anik Corminboeuf, à mettre tous les intervenants dans ce dossier sur la même longueur d'ondes.

Des représentants de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le député fédéral de Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, le député provincial de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, ainsi qu'un représentant de Patrimoine maritime Kamouraska étaient présents.

Élue en novembre 2021, Mme Corminboeuf avait alors décidé de faire de la rénovation du quai l'une de ses priorités.

Au départ, le projet réfection du quai était établi à trois millions de dollars et on n'avait pas les fonds. Aujourd’hui, la restauration est estimée à cinq millions ou plus. Il existe des programmes, il faut aller de l'avant , affirme Mme Corminboeuf.

« La municipalité a fait tous ses devoirs et on ne peut pas aller plus loin dans ce dossier. On ne peut pas avancer des sommes supplémentaires tant qu’on ne saura pas si on aura des subventions significatives. » — Une citation de Anik Corminboeuf, mairesse de Kamouraska

Cette réunion a aussi permis d'établir que jusqu'à 60 % des coûts, soit trois millions de dollars, pouvaient être couverts par un programme fédéral.

Sur les deux millions de dollars restant, un million a déjà été mis de côté par la MRC de Kamouraska via un programme provincial de soutien pour permettre aux municipalités de préserver et de valoriser leur patrimoine immobilier.

Il est composé de 600 000 $ en provenance du ministère de la Culture et des Communications, 300 000 $ de la municipalité de Kamouraska et 100 000 $ de Patrimoine maritime Kamouraska.

Il reste donc encore un million de dollars à trouver. Anik Corminboeuf est confiante à ce sujet.

On pourra aller chercher le financement restant via les grands fonds Desjardins, l'Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent, notamment. Il existe encore des programmes qui devraient permettre de ficeler le financement nécessaire , détaille la mairesse.

« On devrait être capable de réaliser les travaux sans venir chercher trop dans la poche de nos citoyens. » — Une citation de Anik Corminboeuf

La FQM a été mandatée comme chargée de projet par la Municipalité de Kamouraska pour faire cheminer le dossier et faire les recherches de financement. Les dépôts aux divers programmes devraient avoir lieu durant l’été 2023.

La mairesse souhaiterait que le début des travaux puissent avoir lieu en 2024.