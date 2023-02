Le projet Authier sera soumis au BAPE

C’est ce que confirme le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, dans une lettre envoyée à Sayona le 21 février. Il répond ainsi favorablement à la minière, qui avait demandé en septembre dernier que le projet soit exceptionnellement assujetti à cette procédure d’évaluation environnementale.

À la suite de l’analyse de votre demande, je vous avise que j’ai décidé, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par le troisième alinéa de l’article 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, d’assujettir le projet à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement , écrit le ministre Charette.

Sayona n’avait plus l’obligation de soumettre son projet à cette procédure, puisqu’elle prévoit extraire moins de 2000 tonnes de minerai par jour à La Motte. Le projet Authier, une future mine de lithium, a été révisé depuis l'acquisition du complexe Lithium Amérique du Nord à La Corne. Selon la mise à jour de l’avis de projet de novembre dernier, ce sont 1500 tonnes de minerai par jour qui seront extraites, puis acheminées au concentrateur de La Corne.

Benoit Charette invite maintenant Sayona à déposer un avis de projet afin de lancer la procédure.

Plus de détails à venir.

Sayona obtient 127 000 $ pour de la recherche

Québec octroie par ailleurs une aide de près de 127 000 dollars à Sayona pour des recherches en lien avec la filière batterie.

L'annonce a été confirmée vendredi par la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, au nom de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina. L’aide provient du Programme d’appui à la recherche et à l’innovation, et les travaux sont réalisés en collaboration avec le COREM, un centre d’expertise et d’innovations à but non lucratif.

Sayona réalisera des tests en laboratoire avec son minerai abitibien dans le but d’optimiser un nouveau procédé de production d’hydroxyde de lithium de haute pureté destiné aux véhicules électriques.

Le procédé développé par l’entreprise Integrated Carbon Sequestration remplace l’acide sulfurique par de l’acide nitrique, ce qui réduit les coûts et la production de déchets. Les produits chimiques utilisés sont aussi recyclés.

Le projet de recherche est évalué à 317 000 dollars. Il s’ajoute aux autres travaux réalisés depuis 2021.