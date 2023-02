Tramway : Québec convaincu d’avoir le juste prix avec Alstom

Après des mois de négociations, une entente est intervenue entre la Ville de Québec et l’entreprise Alstom pour la livraison du matériel roulant du tramway. Les trains seront entièrement assemblés à l’usine de La Pocatière.

Je n'ai pas le fin détail et je ne suis pas sûr qu'on peut tout divulguer. Mais le seul fait de voir que la production va être ici, chez nous, pour le développement socioéconomique, pour le développement économique de nos régions, c'est fantastique. On peut juste se réjouir, a réagi le ministre Jonatan Julien.

Le géant français Alstom est l'unique soumissionnaire pour construire le matériel roulant du tramway (archives) Photo : Associated Press / Christophe Ena

Depuis octobre dernier, la Ville de Québec avait entrepris des négociations de gré à gré avec le groupe français Alstom dans la foulée du désistement du seul autre soumissionnaire pour le matériel roulant, la société allemande Siemens.

Malgré cette situation, Jonatan Julien est certain que le bureau de projet réussira à obtenir « un juste prix ». Quand on a un seul soumissionnaire, c'est une négociation de gré à gré et on s'assure d'optimiser le prix. On va voir les prochaines étapes, mais il n’y a personne qui ne veut pas obtenir le juste prix.

« Le juste prix, ce n'est pas une donnée aléatoire. Il y a des comparables. On voit comment se comporte le marché. Il n’y a personne autour de la table actuellement qui n'a pas cette préoccupation-là. » — Une citation de Jonatan Julien, ministre responsable de la Capitale-Nationale

La Ville de Québec espère finaliser le contrat avec Alstom le mois prochain. À ce moment, le coût exact du matériel roulant sera rendu public. La facture pourrait représenter jusqu'à 20% du budget total du projet de tramway.

Des emplois garantis à l'aube d'un ralentissement

Une telle production au Québec permettra aussi de conserver des emplois dans un contexte d'incertitude économique, croit le ministre Julien.