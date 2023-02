L’histoire des Noirs, au-delà du mois de février

L’histoire des Noirs est celle des Canadiens, rappelle l’acteur et conférencier Omari Newton. Dans le cadre du programme Au-delà du Mois de l'Histoire des Noirs de l’organisme Overture with the Arts, il participe à une tournée annuelle des écoles et offre des présentations diverses sur le sujet.

Acteur, écrivain, slameur et présentateur, Omari Newton a grandi à Montréal dans une famille anglophone, avant de s’installer à Vancouver. Pour lui, l’histoire des Noirs ne date pas d’un temps lointain et oublié. Son poids est encore ressenti par les communautés noires d’aujourd’hui.

Alors que le Mois de l’histoire des Noirs tire à sa fin, l’artiste partage sa façon de célébrer cette histoire.

En vue de la tournée annuelle des écoles de la Colombie-Britannique, de l'Alberta et du Québec, Omari Newton et Overture with the Arts présentent Unpacking the N-word (Déballer le mot en « N »). Une des six présentations offertes, celle-ci détaille l’origine, l’évolution et l’impact de ce mot lourd de sens.