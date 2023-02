La tradition remonte en 2002 aux Jeux olympiques d’hiver de Salt Lake City, lorsqu'un fabricant de glace d'Edmonton avait placé une pièce de monnaie sous la surface de la glace en guise de porte-bonheur.

L’équipe du Canada avait alors remporté une médaille d'or au hockey masculin et féminin.

Plus de deux décennies plus tard, les athlètes albertains prenant part aux Jeux du Canada à l'Île-du-Prince-Édouard ont décidé de mettre cette pratique au goût du jour, considérée comme un symbole de chance , confie Cody Cyman, un trampoliniste de l'Alberta.

« Nous les avons placées dans les trampolines et autour du gymnase. Il se trouve que ça s'est bien passé, j'ai obtenu une médaille de bronze. » — Une citation de Cody Cyman, médaillé albertain de bronze

Le trampoliniste Cody Cyman croit que la supersitition a joué un rôle dans son obtention d'une médaille de bronze. Photo : Radio-Canada / (Jessica Doria-Brown/CBC

Renforcer la cohésion d’équipe

Selon Cody Cyman, la pratique ne vise pas seulement à récolter plus de médailles, mais aussi à permettre aux athlètes de se reconnaître entre eux et à renforcer leur relation de camaraderie : Cela a certainement aidé à établir des liens entre coéquipiers.

Dave Hurta, membre du personnel de mission de l'équipe de trampoline de l'Alberta, souligne que la pratique renforce l'esprit de groupe. Et cela est d'autant plus important que, pour beaucoup d'athlètes albertains, dit-il, cette rencontre est leur première expérience de jeux multisports.

Dave Hurta, membre du personnel de l'équipe albertaine de trampoline, croit aussi aux pouvoirs magiques de la pièce de monnaie fictive. Photo : Radio-Canada / (Jessica Doria-Brown/CBC

« Je pense que c'est important, car ils viennent en tant qu'individus... mais ils réalisent aussi qu'ils font partie d'une plus grande organisation, c'est-à-dire l'équipe de l'Alberta [...]. » — Une citation de Dave Hurta, membre du personnel de l'équipe albertaine de trampoline

Ils ont été très créatifs quant aux endroits où ils cachent les pièces porte-bonheur , relève pour sa part Cam Berwald, la cheffe de mission de l'équipe de l'Alberta.

Pour Cam Berwald, la cheffe de mission de l'équipe de l'Alberta, les Jeux du Canada, qui se déroulent cette année à l'Île-du-Prince-Édouard, offrent une belle occasion de découvrir une autre partie du pays. Photo : Radio-Canada / (Jessica Doria-Brown/CBC

Elle note que les Jeux du Canada sont plus que des médailles. Ils donnent l'occasion d'en apprendre davantage sur nos voisins provinciaux et territoriaux et d'apprécier différentes perspectives et cultures , en plus d'offrir une formidable occasion de voir une autre partie du Canada.

Vendredi vers 13 h (HNR), l'Alberta figurait au troisième rang du classement des médailles, soit 34 médailles de gagnées, derrière la Colombie-Britannique (43) et le Québec (47).

Avec les informations de Jessica Doria-Brown