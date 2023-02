Scott Moe se rend en Inde pour une mission économique

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, entame une mission économique en Inde afin de promouvoir et renforcer des liens entre la province et ce pays asiatique dans de nombreux domaines, dont l'exploitation des ressources minérales, l'agriculture et l'éducation.

En mars 2021, la province a ouvert un bureau de commerce et d'investissement à New Delhi, focalisé sur la croissance des exportations, l'attraction des investissements et le renforcement des relations avec les partenaires, rappelle un communiqué publié par le gouvernement de la Saskatchewan.

Scott Moe affirme que le voyage vise à dénicher de nouvelles possibilités de commerce et d'investissement entre les deux administrations.

La Saskatchewan travaille aux côtés de l'Inde depuis de nombreuses années et je suis fier des relations que nous avons établies au cours de cette période , déclare Scott Moe dans le communiqué.

En 2022, la valeur des exportations totales de la Saskatchewan en Inde étaient évaluées à 1,4 milliard de dollars. D’ailleurs, plus de la moitié des lentilles importées en Inde proviennent de la Saskatchewan, note la province.

Le premier ministre saskatchewanais sera notamment accompagné du directeur général de l’entreprise Canpotex, Gordon McKenzie, ainsi que du directeur général de l’école Polytechnique de la Saskatchewan, Larry Rosia.

L'Inde est l'un des plus grands marchés de Canpotex, et nous fournissons de façon fiable à l'Inde de la potasse de haute qualité de la Saskatchewan depuis 50 ans , précise Gordon McKenzie.

Nous apprécions profondément les relations que nous avons établies en Inde, et nous continuerons d'être leur partenaire fiable et stable pour atteindre la sécurité alimentaire , ajoute-t-il.

« La potasse de la Saskatchewan est essentielle aux objectifs de sécurité alimentaire de l'Inde. » — Une citation de Gordon McKenzie, directeur général de Canpotex

L’entreprise, dont le siège est à Saskatoon, est le plus grand fournisseur de potasse au monde, selon le communiqué.

De son côté, le directeur général de l’école Polytechnique de la Saskatchewan, Larry Rosia, précise que l’établissement possède actuellement deux bureaux en Inde et cherche à étendre sa présence dans le pays.