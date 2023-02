Le couperet tombe sur les pêcheurs d’appât madelinots

Ce que craignait le Regroupement des pêcheurs d’appâts des Îles-de-la-Madeleine est finalement survenu. Pêches et Océans ferme la pêche à la plie rouge et à la limande jaune pour une durée indéterminée.

Le ministre indique que les stocks de ces deux espèces sont en déclin sévère depuis plusieurs années, soit 2004 pour la plie rouge et 2009 pour la limande à queue jaune.

Rien n’indique selon les biologistes du ministère que la population de ces deux espèces est en voie de se rétablir. Pêches et Océans ajoute qu’il se conforme ainsi à la nouvelle Loi des pêches qui vise à limiter les prélèvements de la pêche commerciale lorsque la croissance des stocks est menacée,

Huit pêcheurs et un peu d’une dizaine d’employés perdent leur gagne-pain. La pêche aux appâts constitue l’essentiel de leurs revenus. La plupart ne détiennent que ce permis. Certains viennent tout juste d’acquérir leur permis.

Le ministère n’a toutefois pas prévu verser de compensations financières, indique le directeur du bureau de secteur des Îles-de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada, Cédric Arseneau.

La priorité, dit-il, sera le rétablissement des stocks. C’est-à-dire de réfléchir avec les sciences et la gestion comment ces stocks pourront se rétablir et comment on pourra éventuellement rouvrir une pêche.

Le moratoire pourrait s’étendre au-delà de 2023, mais Cédric Arseneau se montre optimiste et espère que l’arrêt de la pêche donnera des résultats à court terme. Ça prend toujours quelques années avant que le stock se rétablisse. Ce qui est intéressant dans le dans le contexte de la limande et de la plie, la trajectoire des stocks dans les années récentes était plutôt encourageante.

Le président du Regroupement des pêcheurs d’appâts des Îles, Jean-Bernard Bourgeois déplore le manque de solution de la part de la ministre Joyce Murray. On trouve que c’est un manque considérable de compréhension du domaine des pêches de la part de la ministre.

M. Bourgeois rappelle que les pêcheurs veulent avant tout retourner en mer, le plus rapidement possible. Il estime que la pêche aux appâts écope pour des décisions qui ont été prises ultérieurement par le ministère alors que la pêche a été ouverte à l’ensemble des homardiers de 2009 à 2012.

Ces pêcheurs subissent donc le même sort que les pêcheurs pélagiques de la Gaspésie. Ces derniers sont restés à quai l’an dernier alors qu’Ottawa a imposé un moratoire sur la pêche printanière aux harengs et de maquereaux, deux jours de l’ouverture de la saison.

La petite pêche à la limande et à la plie, dont la valeur au débarquement est d’un peu de 2 millions de dollars, servait essentiellement à approvisionner les homardiers madelinots en appâts frais. L’Association des pêcheurs d’appâts indique qu’elle desservait près de la moitié de la flottille de homardiers. La flottille devra donc trouver d’autres sources d’approvisionnement.

Avec la collaboration d'Isabelle Larose