5 idées de sortie pour la Nuit blanche à Montréal

Voici cinq propositions à mettre à vos agendas pour votre escapade nocturne.

1. Les coulisses de Radio-Canada

Du matin au soir, et même la nuit, les artisans et artisanes de Radio-Canada s’affairent à informer et à divertir les Canadiens et les Canadiennes francophones. À l’occasion de la Nuit blanche, la nouvelle Maison Radio-Canada ouvre ses portes au public, qui pourra découvrir les nouveaux studios télé et radio du diffuseur public à Montréal jusqu’à 2 h.

Il sera possible de rencontrer des personnalités du réseau, ainsi que d’assister à l’enregistrement d’une émission de La journée (est encore jeune) à 21h. On invite aussi les audiophilesau rendez-vous spécial Nuit blanche d’ICI Musique avec Claudine Prévost et Juju Le Moko à 22h, ainsi qu’à un concert intimiste de Flore laurentienne à 23h.

Les studios de télé et de radio de la nouvelle Maison de Radio-Canada seront ouverts au public samedi. Photo : Radio-Canada

2. Les 20 ans de la Nuit blanche en musique

La Nuit blanche souffle ses 20 bougies cette année. Pour l’occasion, elle convie le public à un spectacle spécial mettant en vedette Claudia Bouvette, Valaire, Choses Sauvages, Kid Koala et Lealani au MTELUS.

Envie de danser jusqu’à l’aube? Pas de problème, des DJs animeront la salle jusqu’à 6 h du matin.

Valaire, qui a lancé son album «Jazz Futon» vendredi, sera en concert au MTELUS samedi. Photo : Audiogram

3. Visiter des musées la nuit

L’art visuel sera également au rendez-vous pour la Nuit blanche.

Le Musée des beaux-arts de Montréal présentera gratuitement son exposition ᑐᓴᕐᓂᑐᑦ TUSARNITUT! : la musique qui vient du froid. De son côté, le Musée d’art contemporain de Montréal invite les gens à découvrir, entre autres, le film Screen Tests, d’Andy Warhol.

La compagnie Kalabanté et le Montréal Chan Lion Dance Club animeront pour leur part les locaux du musée Pointe-à-Callière, en lien avec l’exposition Le monde en tête, alors que le Musée McCord convie la population montréalaise à l’exposition de photographie Alexander Henderson – Art et nature.

Des installations interactives sont également prévues à la Société des arts technologiques et au Centre PHI.

Le Musée des beaux-arts de Montréal présentera gratuitement son exposition «ᑐᓴᕐᓂᑐᑦ TUSARNITUT! : la musique qui vient du froid» durant la Nuit blanche. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

4. Patiner sous la lune

Qui dit Nuit blanche, dit Montréal en lumière.

Samedi, les installations du festival à l’esplanade Tranquille – événement dans lequel s’inscrit la Nuit blanche – demeureront exceptionnellement ouvertes jusqu’à 2 h du matin.

Le public pourra donc profiter de la grande roue et du sentier de patinage du festival, en plus de découvrir l'œuvre interactive Control No Control, présentée pour une nuit seulement.

La patinoire de l'Esplanade tranquille sera ouverte jusqu'à 2 h à l'occasion de la Nuit blanche. Photo : Page Facebook de Montréal en lumière

5. Une veillée cinématographique

Les cinéphiles auront aussi droit à des projections pour la Nuit blanche.

L’immanquable vitrine de Québec Cinéma, au centre-ville, sera transformée en salle de cinéma le temps d’une nuit. Des courts métrages québécois en lien avec l’ivresse, la fête et la célébration y seront projetés.

Plusieurs films et œuvres en réalité virtuelle seront présentés à l’Office national du film du Canada (ONF).

Pour préparer votre parcours à la Nuit blanche, vous pouvez télécharger l’application mobile de Montréal en lumière, ou consulter la programmation en ligne sur le site de Montréal en lumière  (Nouvelle fenêtre) .