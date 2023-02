D’autres avis mitigés à Sept-Îles sur le projet d’agrandissement de la mine du lac Bloom

Un stérile est une roche qui est retirée au cours de l’exploitation minière et qui ne contient pas de minéraux ayant une valeur économique. Les stériles sont habituellement entreposés en surface sous forme d'empilements appelés haldes à stériles. Source : Environnement et Changement climatique Canada et l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Après la première séance qui s’est tenue à Fermont mardi soir, les avis à Sept-Îles sont à nouveau variés en ce qui a trait aux répercussions du projet d'agrandissement.

La consultation publique sur le dépôt de résidus miniers était organisée par Environnement et Changement climatique Canada.

Les consultations destinées au public portent sur deux rapports préparés par la firme d'ingénierie WSP Canada pour le compte de Minerai de fer Québec. Ces documents concernent l’évaluation des solutions de rechange et le plan compensatoire de l’habitat du poisson.

C'est à Ottawa d’autoriser ou non le dépôt de résidus miniers dans des lacs, qui entraînerait la perte d'habitats de poisson. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le syndicat derrière le projet

Le syndicat des Métallos est d'avis que le plan compensatoire permet de concilier environnement et économie. Son coordonnateur régional, Nicolas Lapierre, faisait partie de la trentaine de personnes présentes jeudi soir.

L’entreposage des résidus miniers dans les plans d’eau a été retenu par la minière. Selon elle, il s'agit de la solution la plus viable.

Nicolas Lapierre se réjouit d'ailleurs du travail effectué par la minière. On voit clairement qu'il y a des mesures d'atténuation. Ça sera toujours imparfait. Il y aura toujours un impact sur l’environnement. Mais il faut trouver le difficile équilibre , croit-il.

« On veut habiter le territoire de la Côte-Nord, mais on veut le faire avec des emplois qui nous rémunèrent bien et qui permettent aux enfants de demeurer dans la région. » — Une citation de Nicolas Lapierre, coordonnateur régional des Métallos

Nicolas Lapierre, coordonnateur des Métallos sur la Côte-Nord Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Inquiétudes des citoyens et environnementalistes

En contrepartie, des groupes environnementaux et des citoyens se sont plutôt opposés au projet. Ils sont d'avis que la compagnie minière ne propose pas la meilleure solution pour l'environnement.

La directrice générale de l’organisme environnemental Eau secours, Rébecca Pétrin, était présente virtuellement à l’événement. Elle déplore que la consultation ne se penche que sur le plan compensatoire à la perte éventuelle de l’habitat du poisson.

Rébecca Pétrin exhorte le gouvernement fédéral à ne pas autoriser la destruction de huit lacs pour entreposer des résidus miniers.

« On sort d'une COP 15 qui nous a clairement énoncé qu'on doit protéger la biodiversité sur tous les fronts. » — Une citation de Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau secours

Selon, le projet de Minerai de fer Québec est une dangereuse dérive qui pourrait être l'amorce de la destruction d'autres lacs au Québec , affirme-t-elle.

La directrice générale de l'organisme Eau secours, Rébecca Pétrin (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vincent Rességuier

Elle qualifie par ailleurs les consultations d’Ottawa de viciées puisque Québec a déjà officiellement autorisé l’année dernière l'agrandissement du parc de résidus miniers. On parle d'une politique en fait qui est viciée parce que c'est impossible de l'appliquer vu le contexte. L’accord des provinces vient toujours en fait avant la décision finale du fédéral , remarque-t-elle.

« Si le Québec a déjà donné son autorisation à la destruction des lacs, comment est-ce qu'on pourrait éviter la destruction des poissons? Ce n'est pas possible. » — Une citation de Rébecca Pétrin, directrice générale d'Eau secours

Le plan de Minerai de fer Québec suscite également une vive opposition de la part d’autres organismes environnementaux, dont la Coalition Québec meilleure mine et la Fondation rivière.

Les Innus de Uashat approuvent le projet

Le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam rappelle qu’il approuve le projet de nouvelle halde de résidus miniers.

L’un des avocats du conseil de bande de Uashat, Morgan Kendall, était présent virtuellement jeudi soir.

Il indique que la mine du lac Bloom offre un apport financier important à la communauté autochtone. Il précise toutefois que le conseil de bande s’attend à recevoir des redevances pécuniaires de Québec.

Afin de respecter les droits des Innus de Uashat mak Mani-utenam, il reste encore du travail à faire du côté du gouvernement du Québec. Minerai de fer Québec paie des redevances minières importantes au gouvernement du Québec. Le Québec, malheureusement, ne partage pas ses redevances minières avec la communauté , déplore Morgan Kendall.

MFQ satisfait de la consultation de Fermont

Minerai de fer Québec considère que la consultation de Fermont lui a offert une acceptabilité sociale.

On est contents de recevoir l’appui du maire de Fermont. Puis, on a bien échangé avec les résidents de Fermont. À Sept-Îles, ça nous a permis de bien entendre les commentaires de tout le monde , déclare la cheffe des affaires publiques et gouvernementales à Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois.

La cheffe des affaires publiques et gouvernementales à Minerai de fer Québec, Noémie Prégent-Charlebois Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

En ce qui concerne le projet d’agrandissement de la halde à stériles de la mine du lac Bloom, la décision du fédéral devrait être connue l’automne prochain ou à l’hiver 2024, selon le chef d’unité d’exploitation minière pour Environnement et Changement climatique Canada, Augusto Gamero.

À l’hiver 2021, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) avait conclu que le projet d'agrandissement n'était pas acceptable dans sa forme présentée.

Depuis la publication du rapport, la compagnie minière Champion Iron, qui comprend l'entreprise Minerai de fer Québec, a indiqué que certaines conditions environnementales avaient été approfondies.