Charles Mustard coupable d’un meurtre commis il y a 30 ans

À Toronto, Charles Mustard a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Barbara Brodkin, commis en 1993, à l'issue de son procès devant juge seul. Son ADN a finalement permis de l'arrêter en octobre 2018. Le juge statue toutefois que la Couronne n'a pu prouver au-delà de tout doute raisonnable la préméditation du meurtre.

Lors de son arrestation en 2018, Charles Mustard était inculpé pour le meurtre prémédité de Barbara Brodkin en 1993. Après des années d'enquête infructueuse, son ADN l'aura finalement trahi.

La Couronne et la défense de Charles Mustard avaient reconnu d'emblée que l'ADN de l'accusé de 69 ans avait bien été trouvé sous les ongles de la victime, mais ils ne s'entendaient pas sur l'identité du meurtrier.

Lors du procès, la défense de l'individu avait exposé la possibilité que la femme ait été tuée par son ancien conjoint aujourd'hui décédé.

La victime de 41 ans, Barbara Brodkin, a été battue, étranglée et poignardée à mort au thorax. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

Dans un jugement-fleuve, le juge Brian O'Marra, de la Cour supérieure de l'Ontario, a toutefois rejeté, vendredi matin, la possibilité que la femme ait été assassinée par une autre personne que M. Mustard.

Barbara Brodkin a été retrouvée morte le matin du 19 mars 1993 dans l'appartement qu'elle partageait avec son fils de six ans dans le quartier Davisville.

C'est d'ailleurs le petit garçon qui avait composé le 911 en découvrant le cadavre de sa mère peu avant 8 h.

La police s'était alors rendue aussitôt sur place avant de conclure que la victime avait été poignardée d'un coup fatal à la poitrine.

Son ancien conjoint, Christopher Berry, restera le premier suspect sans toutefois être accusé de quoi que ce soit.

L'affaire restera non classée durant près de 30 ans.

L'accusé Charles Mustard (à gauche) avec son avocat Bob Richardson. La procureure Karen Simone présente son réquisitoire au juge Brian O'Marra. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

L'année 2018 marque un tournant dans l'enquête qui fait l'objet d'une révision à la lumière de progrès dans les technologies médico-légales. C'est à ce moment-là que Charles Mustard est arrêté.

Christopher Berry est mort en 2009, mais la Couronne et la défense avaient utilisé, chacune à leur avantage lors du procès, les déclarations qu'il avait faites à la police lorsqu'il faisait l'objet d'une enquête pour le meurtre de la mère de son fils.

Or, le magistrat se dit convaincu que M. Berry n'a pu tuer son ex-conjointe, même si son témoignage à la police n'était pas sans taches.

Il rappelle que l'homme était connu pour avoir frappé la victime lorsqu'ils étaient ensemble et pour avoir proféré des menaces contre elle au sujet de la garde de leur fils au moment de leur séparation en 1991.

Le juge soutient toutefois que son alibi le soir du meurtre a été confirmé par d'autres.

Charles Mustard à la droite de son avocat, Bob Richardson (détail) Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Le juge relève toutefois que les preuves de l'ADN retrouvé sous les ongles de la victime sont presque infaillibles et que les preuves circonstancielles dans cette affaire montrent logiquement du doigt l'accusé.

Il confirme par ailleurs que Barbara Brodkin s'est défendue avec ses ongles contre son agresseur sur la foi du témoignage de M. Berry, qui avait dit à la police que son ex-conjointe avait des ongles aiguisés comme des rasoirs et qu'elle savait user de violence en se débattant.

Le magistrat explique qu'il a aussi pris en compte le casier judiciaire de Charles Mustard, qui a été emprisonné pour deux vols de moins de 5000 $, pour des contacts sexuels inappropriés, pour deux agressions sexuelles et pour exploitation sexuelle.

Le juge dit qu'il n'a pas cru en outre à la sincérité du témoignage de l'accusé à la barre des témoins.

Le corridor menant à l'appartement de la victime situé au 155 de la rue Balliol à Toronto. Photo : Radio-Canada / (archives CBC)

La Couronne accusait Charles Mustard d'avoir tué Barbara Brodkin pour lui voler drogue et argent, parce qu'il était sans emploi et sans le sou en mars 1993.

Elle affirmait que l'accusé consommait de la marijuana tous les jours et que son accoutumance lui coûtait cher.

À ce sujet, le juge O'Marra affirme que la Couronne n'a pu prouver hors de tout doute raisonnable la préméditation et que le vol n'est pas un motif suffisant pour nécessairement justifier une accusation de meurtre prémédité.

Il n'est pas non plus prouvé que la victime a été séquestrée avant d'être tuée. Or, cet aspect aurait pu être suffisant pour confirmer la préméditation, précise le juge.

Dans l'éventualité où son client serait reconnu coupable, la défense de Charles Mustard soutenait que le meurtre ne pouvait être prémédité, parce que la victime n'a pas été confinée ou séquestrée avant d'être tuée.

Elle avait dit qu'il n'existe en outre aucune trace de lutte dans le placard de la chambre où le corps de la victime a été trouvé.

Il n'existe enfin aucune preuve non plus, selon elle, que de l'argent ou de la drogue aient été volés dans le placard.

Le magistrat lui aura donné raison.

Avec ce verdict de culpabilité, la caution qui permettait à Charles Mustard d'être en liberté depuis son arrestation en 2018 est révoquée.

M. Mustard est automatiquement condamné à 25 ans de prison. Il ne restera plus au magistrat que de fixer l'année à laquelle il sera admissible à la libération conditionnelle.

La Couronne et la défense devront présenter à ce sujet leur position lors de l'audience sur la détermination de la peine le 13 mars prochain.

