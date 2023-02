Le Grand rassemblement 2023 à Gatineau : se réunir pour travailler ensemble

Les hôtes du Grand rassemblement 2023 sont plongés au cœur des préparatifs à moins d’un mois du Grand rassemblement qui doit réunir près de 200 participants autochtones et allochtones à Gatineau, du 22 au 24 mars prochain. La thématique générale de l'événement, qui porte sur la réconciliation économique, inclut des sujets essentiels pour les communautés autochtones.

Le Conseil de la Nation Kitigan Zibi Anishinabeg et la Ville de Gatineau accueilleront les cheffes et chefs des 11 Nations du Québec, ainsi que les mairesses et maires du Québec à la Maison du citoyen.

Ce Grand rassemblement 2023, qui est une première à Gatineau, fusionne le 3e Sommet des Premières Nations et des municipalités, ainsi que le 3e Grand cercle économique régional des Peuples autochtones.

Parmi les sous-thématiques choisies, on retrouve notamment le leadership au féminin, le développement économique, le tourisme autochtone et le développement durable. Ces sujets d’échanges et les discussions, ainsi que le choix des conférenciers, ont été réalisés en co-création.

« Cet événement n’aurait pu prendre place il y a quelques années, aujourd’hui nous assistons à une belle ouverture. » — Une citation de Marie-Christine Tremblay. Responsable des communications et des projets stratégiques à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL)

Marie-Christine Tremblay, responsable des communications et des projets stratégiques à la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador. Photo : CDPNQL / Avec la gracieuseté de Marie-Christine Tremblay

L’engagement de la Ville de Gatineau

J’apprends mon Québec avec tout ce monde issu de partout en région, c’est une belle expérience et un bel enrichissement , explique Mathee Warnett, conseillère politique à la Mairie de la Ville de Gatineau et responsable de la mise en place du Grand rassemblement, en partenariat avec l’Assemblée des Premières Nations (APNQL) via la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL).

Nous sommes à la fois dans l’échange et le partage , affirme Mme Warnett, qui nomme l’importance d’introduire l’esprit des cultures autochtones dans les actions liées aux préparatifs.

« Rassembler ces élus est à la fois le cœur et la clé de cet événement. » — Une citation de Mathee Warnett, conseillère politique à la Mairie de la Ville de Gatineau

Le directeur des communications et des relations intergouvernementales à la Ville de Gatineau, Daniel Feeny, précise que ces préparatifs se déroulent dans un climat positif.

«Lorsque je reçois un appel du Chef Dylan Whiteduck directement sur mon cellulaire, je souris à chaque fois», rappelle-t-il.

Daniel Feeny, directeur des communications et des relations intergouvernementales à la Ville de Gatineau et Mathee Warnett, conseillère politique à la Mairie de la Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

« La valeur la plus importante dans le projet, c’est l'événement en soi, mais [aussi] le fait que l’on se parle tous les jours, cela solidifie les relations entre nous, entre nos deux nations. » — Une citation de Daniel Feeny, directeur des communications et des relations intergouvernementales à la Ville de Gatineau

Il ne manque pas non plus de souligner que lorsque la mairesse a rencontré le Chef Dylan Whiteduck pour la toute première fois, ce dernier lui avait fait valoir l’importance de la reconnaissance du territoire envers les autochtones.

Nous sommes là depuis toujours et cette reconnaissance est plus que symbolique, elle nécessite des actions concrètes , se remémore M. Feeny en citant le chef anishinabeg.

J’ai eu l’opportunité de comprendre les enjeux des autochtones et j’utilise ces connaissances au cœur de ce projet , poursuit Daniel Feeny, dont la mère hébergeait de jeunes autochtones qui venaient étudier à Gatineau.

Économie et réalité sociale sont indissociables

Il ne sera pas uniquement question de sujets économiques, mais aussi d’enjeux sociaux, deux réalités qui sont indissociables pour les premiers peuples.

Nous devons instaurer une compréhension mutuelle pour améliorer les conditions de vie de nos peuples , explique quant à lui Dylan Whiteduck.

Il fait ici référence aux élus provinciaux et municipaux, ainsi qu’aux gens d’affaires, ceci pour le bénéfice des jeunes et des familles autochtones.

Je suis très heureux de pouvoir contribuer à ces questions et enjeux de sorte qu’il y ait des actions concrètes issues de ce Grand rassemblement , affirme le Chef Dylan Whiteduck, qui croit par ailleurs qu’il faut s’attaquer aux barrières systémiques.

« Il faut reconnaître et contribuer à éliminer les obstacles systémiques » — Une citation de Dylan Whiteduck, Chef du Conseil de la Nation Kitigan Zibi Anishinabeg

Cela ouvre la voie à d’autres collaborations entre les communautés et les municipalités selon Marie-Christine Tremblay, la responsable des communications et des projets stratégiques à la CDEPNQL , dont la mission est de conseiller, accompagner et soutenir les Premières Nations dans l’atteinte de leurs objectifs socio-économiques.

La mairesse France Bélisle et le chef Dylan Whiteduck de la communauté Anishinabeg Kitigan Zibi, devant la Maison du citoyen de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Un rassemblement porteur de solutions et de guérison

Autant pour l’équipe de la Ville de Gatineau que pour la CDEPNQL , des solutions pour améliorer les conditions de vie des autochtones en Outaouais, il y en a et il en faut de nouvelles. Mathée Warnett espère même que d’autres pistes seront proposées lors de l’événement.

La CDEPNQL souhaite contribuer à la guérison des blessures liées à l'héritage des pensionnats ainsi qu'à promouvoir une meilleure qualité de vie pour les autochtones.

« Ce sera un début et non une fin. Un lien qui va perdurer et grandir. Nous continuerons d’être présents. » — Une citation de Marie-Christine Tremblay, Responsable des communications et des projets stratégiques à la CDEPNQL

Au Québec, il y a d'autres municipalités qui sont très actives auprès des premiers peuples dont Val-d’Or, Montréal et Sept-Îles.