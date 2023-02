Gavin McKenna, la jeune sensation yukonnaise

Vingt-neuf points en six rencontres, de quoi faire rêver tout dirigeant ou partisan d’une équipe de hockey. Et c’est ce qu’a réalisé le jeune Yukonnais de 15 ans, Gavin McKenna, au tournoi de hockey masculin des Jeux d’hiver du Canada, où il survole les patinoires de l'Île-du-Prince-Édouard.

Ses trois points lors d’un match de classement jeudi soir lui ont permis d'établir un nouveau record de points aux Jeux. L'ancien record, de 27 points, avait été établi en 1997 par le Québécois François Méthot. Le Néo-Brunswickois Kelsey Tessier l'avait égalé en 2007.

Plusieurs joueurs de la LNH ont passé par les Jeux du Canada, donc d’avoir son nom cimenté dans l’histoire de ce tournoi c’est très cool , avoue Gavin McKenna.

Gavin McKenna a mené le Yukon pour la première fois de son histoire au prochain tour du tournoi des Jeux d'hiver du Canada. Photo : Matthew Murnaghan

Il a aussi mené son territoire à la deuxième place de son groupe, une première pour le Yukon qui n’avait jamais gagné plus que deux matchs dans la compétition nationale.

Il affirme que les émotions étaient fortes lorsqu’il a marqué dans un filet désert face à l'Île-du-Prince-Édouard, un but qui garantissait la présence de son équipe dans la prochaine phase du tournoi.

Venant du Yukon, d’un petit endroit et de représenter ce territoire, c’est sur que c’est encore plus spécial et c’est un sentiment exceptionnel , ajoute le natif de Whitehorse qui espère que sa performance inspirera d’autres jeunes des territoires à repousser leurs limites.

« Je souhaite que les gens du Yukon ou des autres petits territoires puissent s’en inspirer pour atteindre leur but et rêver grand. Tout est possible tant qu’on met le travail nécessaire. » — Une citation de Gavin McKenna, attaquant d'Équipe Yukon

Même à des milliers de kilomètres de Whitehorse, le tournoi était une chance de retrouver certains de ses amis. Gavin McKenna a quitté le Yukon pour s’établir en Alberta où il joue pour la South Alberta Hockey Academy et où il trône au sommet des meilleurs marqueurs.

Gavin McKenna est le capitaine de l'Équipe Yukon aux Jeux d'hiver du Canada. Photo : Basil Eldho

D’être avec ce groupe de gars, de pouvoir retrouver certains coéquipiers avec qui j’ai grandi, c’est incroyable. J’ai pu voir leur cheminement en tant qu’humain et en tant que joueur , confie celui qui est aussi capitaine de l’équipe yukonnaise.

C’est un gars qui est un leader sur la glace, mais surtout hors de la glace. Hier soir, il distribuait ses morceaux de pizza au reste de ses coéquipiers , rigole son entraîneur avec l’équipe du Yukon, Ken Anderson.

Le hockey dans la famille

La jeune sensation a reçu le statut de joueur exceptionnel, ce qui lui a permis d’être repêché l’été dernier à l’âge de 14 ans par les Tigers de Medicine Hat de la Ligue de hockey junior de l’Ouest ( WHL ). À son premier match, il a inscrit quatre passes en plus de recevoir la première étoile de la rencontre.

Gavin McKenna a marqué 14 buts et ajouté 15 passes aux Jeux d'hiver du Canada. Photo : Matthew Murnaghan

Et il connaît bien la WHL puisqu'un membre de sa famille est en train d'y mettre le feu.

Parce que oui, Connor Bedard et Gavin McKenna sont cousins.

Je le regarde tout le temps, il est partout en ce moment, donc comment ne pas le regarder! Mais c’est vraiment tout un joueur, sur et hors de la glace. Son tir est phénoménal , raconte le jeune attaquant qui dit s’inspirer du jeu de Nathan MacKinnon et de Jack Hughes.

Gavin McKenna sera seulement admissible au repêchage de la LNH en 2026, de quoi faire attendre les recruteurs déjà éblouis par le jeune talent.

Avec des informations de CBC