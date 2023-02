Le Groupe Huot en difficultés financières

Le Groupe Huot assure toutefois avoir l’appui financier de gens d’affaires pour poursuivre ses activités.

Dans le contexte actuel de la conjoncture économique, en particulier la hausse des taux d’intérêt, l’augmentation des coûts des matériaux ainsi que la disponibilité de la main-d’œuvre, un regroupement d’hommes et femmes d’affaires de Québec se mobilise pour appuyer financièrement le Groupe Huot dans le maintien de ses opérations , souligne un communiqué de presse diffusé vendredi matin.

Informations démenties

Des médias de Québec ont signalé jeudi que la division construction du Groupe Huot, Millénium Construction, était placée sous tutelle. Des propos vivement démentis par la direction de l’entreprise.

Cet énoncé non fondé crée de l’instabilité et porte atteinte à une entreprise qui participe à la vie économique de Québec depuis plus de 20 ans. [...] Il est donc responsable de prendre un pas de recul et de réévaluer la situation dans le but de repartir les chantiers rapidement et de respecter les projets d’infrastructures en cours , a publié Karl-Anthony Huot au nom de l’entreprise sur les médias sociaux.

Par voie de communiqué, on précise aussi que la priorité du Groupe est de mettre une structure de gouvernance en place afin d’assurer les prises de décision à venir et permettre la reprise des projets dans les meilleurs délais.

On assure aussi que les engagements financiers à l’endroit des créanciers hypothécaires seront respectés et le comité s’assurera de conserver le soutien et le service à la clientèle de tous les clients et locataires du Groupe .

Le Groupe Huot et les gens d’affaires impliqués dans le soutien financier de l’entreprise ont refusé de commenter.