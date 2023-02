Le juge de la Cour du banc du Roi Blair Nixon a livré la sentence à Calgary vendredi.

La couronne réclamait une peine de 12 ans pour Tommie Holloway, alors que la défense proposait 3 à 5 ans, car il n'avait pas de casier judiciaire avant le crime.

La procureure, Carla MacPhail, demandait qu’Anthony Dodgson ne soit pas admissible à la libération conditionnelle avant 15 à 18 ans, alors que son avocat réclamait que cette durée soit de 10 à 12 ans de prison.

Retour sur les événements

En mars 2020, Anthony Dodgson et Tommie Holloway ont pénétré par effraction dans le café-bistro en travaux de Christophe Herblin pour aller cambrioler le commerce de cannabis adjacent et voler un coffre-fort, de la drogue et de l'argent.

Une alarme a averti Christophe Herblin d’une entrée par effraction dans son restaurant et le chef s’est rendu sur place vers 3 h du matin. Des policiers de Calgary sont alors intervenus, mais Christophe Herblin est resté après leur départ pour nettoyer son établissement.

Les accusés sont revenus vers 6 h du matin, alors que Christophe Herblin était toujours dans le restaurant. Il a été poignardé neuf fois dans le stationnement.

Les deux hommes ont plaidé non coupables. Leurs avocats demandaient qu’Anthony Dodgson, qui a poignardé la victime, ne soit reconnu coupable que d'homicide involontaire et que le jury acquitte Tommie Holloway.

En avril 2021, Anthony Dodgson a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et Tommie Holloway a été reconnu coupable d’homicide involontaire. Les jurés ont délibéré pendant deux jours avant de rendre leur décision à la suite d'un procès qui a duré cinq semaines.