Le budget du Manitoba sera dévoilé le 7 mars

Le budget dévoilé le 7 mars décrira le plan du gouvernement du Manitoba visant à fournir des investissements records pour aider les Manitobains en ces temps difficiles, tout en soutenant la croissance et les opportunités pour l'avenir , affirment la première ministre Heather Stefanson et le ministre des Finances, Cliff Cullen, dans le communiqué.

Le gouvernement promet que le budget fournira des investissements records continus dans les soins de santé, l'éducation et les services sociaux .

Notre gouvernement écoute, agit et fait avancer les choses au profit de tous les Manitobains. Cela signifie fournir de l'aide à chaque étape du chemin pour les Manitobains, pour les villes et les communautés dans lesquelles ils vivent, et les services dont ils dépendent et sur lesquels ils comptent , ajoute Heather Stefanson dans le communiqué.

Le budget 2023-2024 sera le dernier du gouvernement progressiste-conservateur avant les élections provinciales, qui doivent avoir lieu d’ici le 3 octobre.

Lors de sa dernière mise à jour économique en décembre, le gouvernement s’attendait à ce que le déficit budgétaire soit ramené à 193 millions de dollars. En septembre, il prévoyait un déficit de 202 millions de dollars. Il s’agissait déjà d’une importante amélioration par rapport au déficit de 548 millions de dollars prévu dans le budget présenté au printemps dernier pour l’année 2022-2023.