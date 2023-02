Le Club de curling de Kénogami rénové au coût de 1,4 M$

Vendredi, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a assisté à l’inauguration officielle des locaux, orchestrée par le président du club, Frank Moffatt. Elle était accompagnée des conseillers municipaux et du député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Le chantier, amorcé en mai, a coûté 1,4 million de dollars et a été financé à parts égales par la Ville de Saguenay et les gouvernements provincial et fédéral.

Le club, qui a eu 100 ans en 2020, pourra servir de salle communautaire en période estivale. Un système de climatisation a été installé.

Avec les informations de Myriam Gauthier