Les verts de la Colombie-Britannique demandent la semaine de travail de quatre jours

Il est temps que les Britanno-Colombiens aient un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle , affirme dans un communiqué la cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau. Les gens sont épuisés d'essayer de suivre l'augmentation du coût de la vie, les soins de santé inadéquats, et de travailler pendant une pandémie. Les propriétaires et les gestionnaires d'entreprises sont confrontés à une importante pénurie de main-d'œuvre et ont du mal à garder leurs employés.

Inspirés par une initiative semblable de l’État du Maryland, les verts proposent un projet pilote de trois ans, sans réduction de salaire ni allongement des heures de travail pour les employés de la province.

Les entreprises se verraient quant à elles octroyer un allègement fiscal et seraient tenues de communiquer des données à la province afin de déterminer comment équilibrer la réduction des heures de travail et le maintien du même taux de rémunération.

Lorsque nous avons proposé pour la première fois une semaine de travail de quatre jours en 2020, les personnes sans imagination ont dit que cela ne pourrait jamais fonctionner, mais ce que nous avons vu, c'est que de plus en plus de gouvernements adoptent l'idée et lancent des projets pilotes , a souligné le député vert de Saanich North and the Islands, Adam Olsen.

De plus en plus d’intérêt en Colombie-Britannique

Les verts indiquent que des organisations comme la Ville de Merritt ou la Fondation David Suzuki ont tenté une semaine de travail réduite.

La fondatrice de la firme d’avocats YLaw Group, à Vancouver, Leena Yousefi, raconte que son entreprise a adopté avec succès la semaine de travail de quatre jours il y a deux ans. L'objectif, dit-elle, était d'éviter l'épuisement professionnel, les problèmes de santé mentale et les problèmes familiaux souvent observés dans le secteur juridique.

J'ai regardé les chiffres et je me suis dit : "Vous savez, si je gagne 10 ou 20 % de moins en échange du fait que mes employés sont plus heureux et respirent un peu, alors tant pis, je l'accepte" , explique-t-elle. Mais les résultats sont que nous gagnons effectivement plus d'argent en travaillant quatre jours par semaine.

L'entreprise de nettoyage extérieur Men in Kilts est quant à elle passée à la semaine de travail de quatre jours pour faire face à la fatigue et à l'épuisement des employés.

Cela fait environ neuf mois maintenant et nous avons constaté que nous avons au moins égalé et peut-être même dépassé la production , affirme le directeur de l’entreprise, Jason Roberts.

L'intérêt de la semaine de quatre jours, pour nous, est de travailler moins et de vivre plus , a-t-il ajouté.

Avec des informations de Karin Larsen