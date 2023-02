Le CIUSSS MCQ et la FIQ s’affrontent devant le tribunal

Le conflit opposant le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et son personnel infirmier au sujet de la gestion des horaires se transporte devant le tribunal administratif du travail à Québec. Une séance de conciliation est en cours depuis 9 h 30, vendredi.

Le CIUSSS MCQ , qui a fait appel au tribunal en fin de journée hier, accuse les infirmières d’exercer des moyens de pression concertés par leur syndicat en dehors d’une période de grève, ce qui serait illégal.

Selon des informations obtenues par Radio-Canada, des infirmières ont cessé de colliger leurs statistiques de performance pour faire pression sur leur employeur qui compte leur imposer une fin de semaine sur trois de travail et les déplacer dans les secteurs comme les hôpitaux et les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD).

La semaine dernière le CIUSSS MCQ a annoncé à tout le personnel infirmier qu’il sera graduellement contraint, à partir du 26 février, de travailler une fin de semaine sur trois. La PDG a indiqué que le statu quo n’est plus possible et que cette solution permettra de réduire le temps supplémentaire obligatoire et les bris de services dans les secteurs 24/7.

Avec les informations d'Amélie Desmarais