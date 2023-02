La tentation électoraliste du budget albertain

Un budget décisif

Ce budget n’en est pas un comme les autres pour le gouvernement albertain. Celui-ci est vraiment important , insiste Frédéric Boily, le professeur en sciences politiques du campus Saint-Jean. On est dans un budget qui est le premier de l’ère Danielle Smith avec une élection qui se profile presque immédiatement.

L'autre nouveauté, selon le politologue, c’est la taille du surplus à la disposition de ce gouvernement conservateur uni. À la dernière mise à jour économique en novembre, l’excédent anticipé atteignait 12,3 milliards de dollars pour 2022-2023 et 5,6 milliards de dollars pour 2023-2024.

À quel point on est prêt, du côté du gouvernement, à dépenser des surplus pour dispenser des bonbons électoraux pour les électeurs? , c’est une question à se poser selon M. Boily.

Des dépenses un peu, beaucoup ou à la folie?

Le politologue s’attend à de forts investissements en santé, une des préoccupations prioritaires des Albertains.

Le gouvernement conservateur uni n’a d’ailleurs pas attendu le dépôt du budget pour ouvrir sa bourse. Plus de 500 millions de dollars de dépenses supplémentaires ont déjà été ajoutés au cours du mois de février, la majorité dans le domaine de la santé.

[Le surplus] pourrait diminuer de quelques milliards de dollars , prédit Mike Holden, économiste en chef au Business Council de l’Alberta.

« C’est la dernière chance, pour le gouvernement, de montrer aux Albertains la direction qu’il souhaite donner à la province pour les quatre prochaines années. » — Une citation de Mike Holden, économiste en chef au Business Council de l'Alberta

Il pressent plus de mesures d’abordabilité et peut-être un investissement dans la transition énergétique comme un incitatif financier pour la capture et le stockage du carbone. Danielle Smith l’a évoqué dans une lettre envoyée au premier ministre Justin Trudeau.

L’économiste au Conference Board du Canada, Pedro Antunes, ajoute à la liste des dépenses en éducation et des investissements nécessaires en infrastructures pour faire face à la croissance de la population. L’Alberta a accueilli environ 60 000 personnes supplémentaires entre juillet et septembre.

La dépendance toujours risquée aux revenus pétroliers

Mike Holden et Pedro Antunes espèrent cependant que toute dépense supplémentaire sera ciblée et temporaire.

C'est toujours mieux d'avoir un surplus que le déficit, c'est certain, mais il ne faut pas oublier que l'économie [canadienne] est en surchauffe, donc il faut faire attention aux dépenses , prévient Pedro Antunes.

Le ministre des Finances, Travis Toews, s'est fixé comme objectif, par le passé, de limiter les dépenses par habitant pour rejoindre le niveau des autres grandes provinces. Photo : Gouvernement de l'Alberta

Si le gouvernement s’en tient à ses objectifs, sa marge de manœuvre est faible, même avec un énorme surplus, selon les calculs de Marc Desormeaux, économiste principal au Mouvement Desjardins.

Le gouvernement conservateur uni a indiqué vouloir réduire ses dépenses par habitant à celle des trois autres grandes provinces. En l’état, cela lui laisserait seulement 250 millions $ supplémentaires à dépenser en 2024.

Il ajoute que même si un surplus est le scénario le plus probable , l’Alberta doit faire preuve de la plus grande prudence parce que les finances albertaines sont plus sensibles que par le passé aux variations du prix du pétrole. Selon les calculs de la banque, si le prix du baril de pétrole tombe à 70 $US en 2023-2024, l’excédent budgétaire fondera de 5,6 milliards $ à 515 millions $.

Pas trop de bonbons sous peine d’indigestion politique

Selon Frédéric Boily, il y a également un risque politique à offrir trop de bonbons électoraux . Il rappelle que Danielle Smith s’est aussi fait élire à la tête du Parti conservateur uni avec la promesse d'assainir les finances.

« Si ça apparaît trop électoraliste, cela peut décevoir certains éléments conservateurs. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur en sciences politiques

Ces conservateurs voudront que le budget se projette dans l’avenir et prévoit, par exemple, un retour à une élimination de la dette .

Le ministre des Finances, Travis Toews, a décidé de réutiliser ses bottes plutôt que s'acheter de nouvelles chaussures. Photo : gouvernement de l'Alberta

Les appels à allouer sagement les surplus à la réduction de la dette ou à l'épargne sont nombreux et le ministre des Finances, Travis Toews, semble les avoir entendus. Pour la présentation des traditionnels souliers du budget, il a choisi de lustrer ses bottes de cowboy plutôt que d’acheter de nouvelles chaussures.

Le budget sera dévoilé mardi à 15 h heure locale.