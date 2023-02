Nommé à la tête de l’Hôpital Montfort, Dominic Giroux parle d’« un privilège »

L’Hôpital Montfort a annoncé, jeudi, la nomination de Dominic Giroux pour succéder au Dr Bernard Leduc. Celui-ci entrera en poste le 31 juillet prochain.

C'est un privilège! Je suis très heureux de me joindre à l'équipe de Montfort. C'est une opportunité que je ne pouvais tout simplement pas laisser passer. [...] C'est une institution qui me tient à cœur , a-t-il lancé en entrevue à l’émission Les matins d’ici, vendredi.

« C'est un hôpital universitaire performant et donc j'ai bien hâte de pouvoir me joindre à l'équipe, à la fin juillet. » — Une citation de Dominic Giroux, nouveau président-directeur général de l’Hôpital Montfort

L’actuel président et chef de la direction d’Horizon Santé-Nord (HSN) et de son institut de recherche, depuis 2017, préside également le conseil d’administration de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, Il a aussi co-présidé le Consortium national de formation en santé.

Dominic Giroux a aussi coprésidé le Comité directeur régional COVID-19 du nord de l'Ontario de Santé Ontario, dont le rôle était de coordonner la réponse à la pandémie dans 46 sites hospitaliers, 102 maisons de retraite et de longue durée, sept bureaux de santé publique et les Premières Nations.

Horizon Santé-Nord, c’est le centre hospitalier régional pour le nord-est de la province, c’est donc à peu près deux fois plus gros que Montfort. On est le centre régional de cancérologie, le centre régional pour les services de cardiologie… Donc on fait tous les services cliniques, par exemple, de l'Hôpital d'Ottawa, sauf la transplantation d'organes. [...] Donc, ça [donne] une meilleure compréhension de l'ensemble des défis du milieu de la santé, pas seulement au niveau des soins aigus dans les hôpitaux, mais de l'ensemble des intervenants.

C'est la firme Boyden qui avait été chargée de mener une recherche nationale pour trouver un nouveau président-directeur général.

Par voie de communiqué, jeudi, le président du conseil d'administration de l'Hôpital, Carl Nappert, qui présidait le comité de sélection, incluant des membres du conseil d'administration et des partenaires de Montfort, a indiqué que le comité de sélection a été impressionné par le nombre de candidatures exceptionnelles; nous sommes convaincus que nous avons choisi exactement le leader qu’il nous faut pour Montfort .

Les responsables devront rendre des comptes , réclament les employés de la Laurentienne

Des dépenses en immobilisations peu réfléchies

M. Giroux a aussi occupé le poste de recteur de l’Université Laurentienne de 2009 à 2017. En novembre dernier, la vérificatrice générale de l’Ontario, Bonnie Lysyk, avait estimé que la crise que traverse cette institution a été causée principalement par des dépenses en immobilisations peu réfléchies entre 2010 et 2020.

Sans le nommer, la vérificatrice générale faisait allusion dans son rapport  (Nouvelle fenêtre) [lien externe] à l’ex-recteur et sous [la] gouverne duquel l’établissement a lancé un plan de modernisation et d’expansion qui a mené à la prise en charge d’une dette à long terme de plus de 87 millions de dollars.

M. Giroux a défendu sa gestion, indiquant que sous son mandat, l’institution a aussi connu une hausse de ses recettes.

Évidemment, il y a eu augmentation de la dette à long terme pour des besoins criants de mobilisation, mais le coût annuel lié à la dette à long terme est environ quatre millions de dollars par année, alors que les revenus de l'université durant la période durant mon rectorat, ont augmenté de 51 millions de dollars. Et j'ajouterais que durant mon rectorat, les vérificateurs externes ont émis une opinion sans réserve sur les états financiers chaque année, tout comme ça a été le cas à Horizon Santé-Nord.

S’il estime avoir tiré des leçons de cette expérience, il veut rassurer ses futurs collègues de l’Hôpital Montfort.