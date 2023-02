Répondre aux bombes russes par la culture, un Saskatchewanais vivant en Ukraine raconte

Comme c’est le cas depuis maintenant un an, Lviv, en Ukraine, se réveille presque quotidiennement au son des sirènes avertissant de potentielles attaques de missiles russes. Bien qu’elle soit à plus de 1200 kilomètres des lignes de combats, la ville ressent les effets de cette guerre qui perdure. Pour survivre, les habitants tentent d’adapter leur quotidien à cette nouvelle réalité.

C’est notamment le cas du Saskatchewanais Lee Reaney, installé en Ukraine depuis plus d’une décennie.

Originaire de Saskatoon, l’éditeur du magazine Lviv Today explique que pour de nombreux habitants de cette ville reconnue comme étant le berceau de la langue ukrainienne, le moyen de résistance par excellence est la culture. D’où l’importance, pour eux, de continuer à faire résonner les chants et la musique ukrainienne.

Au pub, quand il y a des alertes de raid aérien, il n’y a plus de lumière, juste des lampes de téléphones portables, et tout le monde commence à chanter. C'est presque romantique , raconte Lee Reaney. C'est toute qu’une expérience. Ça montre que peu importe ce que les Russes feront, les Ukrainiens sont prêts à se battre et à gagner.

Le journaliste s’est d'ailleurs rendu ce mercredi à un concert organisé par l'Opéra National de Lviv afin de souligner le premier anniversaire de la guerre.

« Un commentaire que j’ai retenu de la cheffe d'opéra lors du concert, c’est qu’elle est fière de faire partie de la ligne de front culturel de cette guerre », explique Lee Reaney. Photo : Lee Reaney

Ils ont commencé le spectacle avec une annonce, tant en ukrainien qu’en anglais, afin d’informer les spectateurs sur la procédure en cas d’attaque aérienne , explique Lee Reaney.

C’est une nouvelle réalité, mais ça fait maintenant partie de la normalité à Lviv. De trouver la vie animée presque comme on la connaît en été, avec toutes sortes d'activités dans le centre-ville, comme des kiosques de barbe à papa, c'était vraiment quelque chose…

Le Saskatchewanais explique ne pas avoir connu sa ville d’adoption aussi animée depuis son retour au pays, en mai dernier.

Pour de nombreux habitants de Lviv, le meilleur moyen de résister à l'envahissement russe, c'est d'essayer d'être heureux, explique Lee Reaney. Photo : Lee Reaney

Grâce à sa citoyenneté canadienne, il fait partie de ceux qui peuvent sortir et entrer en Ukraine à leur guise, alors que les hommes ukrainiens ne peuvent quitter le pays.

Or, malgré ce privilège, il ne compte aller nulle part. Loin des zones de combats, Lee Reaney sent que Lviv à un rôle à jouer dans cette guerre. Et des symphonies orchestrales comme celle performée le 22 février sont, à son avis, une façon de faire un pied de nez à la Russie.

« Vivre une vie heureuse est un moyen de rendre fous ceux qui tentent de nous exterminer. » — Une citation de Lee Reaney, Saskatchewanais habitant à Lviv

Malgré les fréquentes pannes d'électricité dues aux combats, Lee Reaney et des amis se rassemblent pour célébrer l'Action de grâce ensemble. Photo : Lee Reaney

Sortir dans les pubs, aller à des concerts, voir la ville s’animer autour de kiosque de confiseries, Lee Reaney reconnaît qu’il pourrait sembler saugrenu de ressentir le besoin de faire la fête. Or, après les horreurs vécues, il croit que les Ukrainiens ont besoin de retrouver un semblant de vie normale.

« Ce qui se passe à Boutcha, à Marioupol ou à Barmouth en ce moment, c'est assez pour vous rendre fou. Les gens ont besoin d'un exutoire. » — Une citation de Lee Reaney, Saskatchewanais habitant à Lviv

En raison de sa proximité avec la frontière polonaise, Lviv joue un rôle différent dans la guerre. Elle est devenue, au fil des mois, le refuge des déplacés qui souhaitent se diriger vers d'autres pays européens.

Bien qu’un sentiment de culpabilité habite parfois le journaliste, lui et plusieurs personnes de son entourage continuent de croire que de répondre aux attaques russes par la culture est important.