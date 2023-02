André Lewis quittera ses fonctions au Ballet royal de Winnipeg en 2025

Le directeur général et artistique du Ballet royal de Winnipeg (BRW), André Lewis, a annoncé qu’il quittera ses fonctions en 2025.

André Lewis entame ainsi le chapitre final d’une longue carrière de 50 ans auprès du BRW auquel il s’est joint en 1975.

Le Ballet royal de Winnipeg, la plus ancienne compagnie de danse au pays, a soufflé ses 80 bougies en 2020.

André Lewis en est devenu le directeur artistique en 1996 et a également été nommé directeur général de l’organisme en 2018.

Le Ballet royal a indiqué dans un communiqué, jeudi, avoir entamé le travail de transition. Une campagne de recrutement à l’international sera lancée pour trouver un successeur à M. Lewis.

Ses fonctions actuelles seront divisées en deux postes distincts. Le BRW souhaite qu’une nouvelle direction générale soit en poste en juin 2023 et qu’une future direction artistique soit en poste en 2024.

André Lewis, qui avait d'abord étudié la danse à Ottawa, a aussi étudié à l’école de danse professionnelle du Ballet royal de Winnipeg, dès 1975.

Il a par la suite été danseur professionnel au BRW pendant 10 ans avant d’occuper des fonctions plus administratives auprès de la compagnie.

Dans une entrevue accordée à l’Actuel en 2020, il affirmait que ce qui distingue le BRW des autres compagnies, c'est cette volonté de ne jamais tomber dans le tape-à-l’œil ni de s’asseoir sur ses lauriers . Au RWB, on désire offrir à chaque spectacle une réelle communion avec le public, précisait-il.

Diriger une telle compagnie n’est pas chose simple, reconnaissait-il alors, le poids du passé pouvant être lourd à porter, surtout quand on en est le directeur artistique. Cependant, on n’est jamais aussi bon et pertinent que notre prochain spectacle .

Il y a une histoire qui est importante, mais on ne peut pas seulement se fier à ce que nous avons fait auparavant, il faut toujours regarder vers le futur , rappelait alors André Lewis.

Certains éléments esthétiques du ballet La servante écarlate ont inspiré les créateurs de la série télévisuelle, selon André Lewis. Photo : Royal Winnipeg Ballet / Daniel Crump

André Lewis a notamment été à l’origine de nombreuses créations originales du Ballet royal de Winnipeg, dont Dracula (1998), Moulin Rouge (2008) et une version audacieuse en ballet du roman de Margaret Atwood, La servante écarlate.

Sous sa direction, le Ballet royal de Winnipeg est devenu l'une des premières compagnies de danse au monde.